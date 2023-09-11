انت الان تتابع خبر مأساة زلزال المغرب الكارثي.. عرسان ذهبا لقضاء شهر العسل فقَضى عليهما بطريقة مؤلمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت السلطات المغربية عن انتشال زوجين من تحت الركام في منطقة باب فتوح بالمدينة العتيقة في مراكش، حيث كانا في رحلة شهر العسل. ووفقًا للروايات الأخيرة، لقي الزوجان حتفهما عندما سقطت جدارية عليهما أثناء مرورهما في طريق ضيق.

صرح شقيق العريس أنه كان يبحث عنهما، وتم تحديد موقعهما باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، بالإضافة إلى مساعدة الكلاب المدربة في اكتشاف المكان، وفقًا للعائلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المأساة هزت المجتمع المغربي، وتشابهت حالتها مع العديد من المأسي الأخرى.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان سابق أن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال قد ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بما في ذلك 1404 حالة خطيرة. وأشار المصدر نفسه إلى أن السلطات مستمرة في جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم ورعاية المصابين وتوفير كل الإمكانات اللازمة.