هتغلبي سما المصري .. اجعلي زوجك يعشقك ويتلذذ بك حد الجنون فقط ب5فصوص من الثوم وملعقة زيت زيتون.. خلطة جهنمية تفعل المعجزات

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الرياض - روايدا بن عباس - في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفة زيت الزيتون والثوم المثالية لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة. إنها وصفة مجربة وتحمل فوائد مدهشة في إعادة الرونق والجمال لشعركِ، مما ينعكس بدوره على جمالكِ العام ويزيد من جاذبيتكِ في غرفة النوم، حيث يعشق زوجكِ جمال شعركِ ونعومته ولمعانه.

يساهم زيت الزيتون والثوم في تطويل الشعر بفضل احتوائه على فيتامين هـ الذي يقاوم تساقط الشعر ويعزز الدورة الدموية ويقوي بصيلات الشعر.

زيت الزيتون يوفر حماية للشعر وفروة الرأس ويجعلها نظيفة وخالية من العدوى. كما أنه يساعد في التخلص من الحكة في فروة الرأس. ويحتوي زيت الزيتون على خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادرًا على علاج القشرة في الشعر ومنعها من العودة مرة أخرى. ويحل مشكلة الشعر الخشن ويجعله ناعمًا بفضل العناصر الضرورية التي يحتوي عليها، مثل الفيتامينات والأحماض والمعادن ومضادات الأكسدة. ويجعل الشعر أكثر نعومة ويضيف لمعانًا له بفضل الرطوبة التي يوفرها والتي تدوم لفترة طويلة.

أما فوائد الثوم للشعر، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين B6 وفيتامين C، ويحتوي أيضًا على معادن مفيدة مثل المنغنيز والسيلينيوم، ويحتوي أيضًا على مادة الكبريت، وجميع هذه المكونات تعمل على تحفيز نمو الشعر وجعله قويًا وصحيًا. ويساعد الثوم أيضًا في قتل البكتيريا ومحاربة الجراثيم بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والفطريات، وبالتالي يحافظ على صحة الشعر ويقويه. ويعتبر الثوم أحد المواد المقاومة للشيخوخة ويساعد في زيادة نمو الشعر، خاصة لأولئك الذين يعانون من داء الثعلبة.

إليكم خلطة زيت الزيتون والثوم وطريقة تحضيرها واستخدامها:

افرموا 8 فصوص من الثوم وضعوها مع كوب من زيت الزيتون على نار هادئة حتى يصل لمرحلة الغليان. ثم ارفعوا القدر من على النار واتركوه يبرد قليلاً. بعد ذلك، ضعوا الخليط على شعركم وقوموا بتدليك فروة الرأس. بعد مرور ساعة، اغسلوا شعركم بالماء الفاتر والشامبو، ثم ضعوا البلسم بعدها.

هناك أيضًا خلطات أخرى للشعر باستخدام زيت الزيتون:

1- خلطة زيت الزيتون لتنعيم الشعر: قوموا بتسخين ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون لمدة قصيرة. ثم قوموا بتدليك فروة الرأس والشعر بالزيت بعد أن يبرد قليلاً. غطوا رأسكم بمنشفة مبللة بماء دافئ واتركوها لمدة ساعة. بعد ذلك، اغسلوا شعركم بالشامبو والماء.

2- خلطة زيت الزيتون لتطويل الشعر: قوموا بتسخين ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون لمدة قصيرة. ثم قوموا بتدليك فروة الرأس والشعر بالزيت بعد أن يبرد قليلاً. غطوا رأسكم بمنشفة مبللة بماء دافئ واتركوها لمدة ساعة. بعد ذلك، اغسلوا شعركم بالشامبو والماء بعد الانتهاء.

قومي بوضع القليل من زيت الزيتون في كوب زجاجي. يجب أن تكون الكمية كافية لتغطية شعرك بالكامل. ثم ضعي الكوب في الميكرويف لمدة 10 ثوانٍ. تأكدي من أن الزيت دافئًا وليس ساخنًا جدًا. بعد ذلك، قومي بوضع الزيت على جذور شعرك وأطرافه. يمكنك أن تحني رأسك نحو الأمام والأسفل أو أن تمددي على السرير وتدلي رأسك نحو الخلف باتجاه الأرض. احتفظي بهذا الوضع لمدة 4 دقائق متتالية، ولكن لا تغسلي شعرك قبل مرور ساعتين. قومي بتطبيق هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين، واستعدي لرؤية فرق ملحوظ في طول شعرك.