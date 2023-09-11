انت الان تتابع خبر وداعاً والف وداع لإبر الأنسولين وألام الحرمان بعد اليوم.. الكشف عن شجرة شهيرة للغاية تخفض نسبة السكر في الدم بسرعة وبدون ادوية.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يُعَدُّ مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسان عندما يتعذر على البنكرياس إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يتعذر على الجسم استخدام الإنسولين بفعالية.

وفقًا لما نشره موقع healthifyme، يُعَدُّ تناول عصير الصبار بانتظام من العادات التي يمكن أن تُفيد مرضى السكري.

يحتوي الصبار على مركبات مثل الليكتين والمانان والأنثراكينون، وهي مركبات تجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، يُساهم عصير الصبار في خفض نسبة الدهون في الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع في هذه الدهون.

كما أثبتت تجربة عشوائية أن مستخلصات الصبار تعمل على تحسين حالة الجلوكوز والدهون.يعاني معظم مرضى السكري من النوع 2 من تورم وجروح في الساقين، وتشير دراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير الصبار يثبط عملية التئام الجروح ويقلل من التورم، وذلك بفضل الخصائص المضادة للالتهابات في الصبار.

بالإضافة إلى ذلك، يُخفِّض عصير الصبار نسبة الهيموجلوبين A1c، وهو مؤشر لمتوسط نسبة الجلوكوز في الدم خلال ثلاثة أشهر، ويُساهم في التحكم الإيجابي في نسبة السكر في الدم. ونظرًا لأن الصبار يُخفِّض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، فإنه يمكن أن يُقَلِّلَ من نسبة الدهون والوزن في الجسم.

يتميز استخدام الصبار في علاج مرض السكري عن الأدوية الأخرى بعدة عوامل رئيسية. ففي المقام الأول، فإن استخدام الصبار لا يسبب آثار جانبية كثيرة، بل يتحمله معظم الأشخاص بسهولة ولا يعانون من أي آثار جانبية ضارة. هذا يعني أن الصبار يعتبر خيارًا آمنًا وفعالًا لعلاج مرضى السكري.

ومن الحقائق المعروفة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ليسوا بحاجة دائمًا لتناول الأدوية. بدلاً من ذلك، يمكن تحسين مستويات السكر في الدم من خلال التدخلات الغذائية. وهنا يأتي دور الصبار، فهو يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصبار يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تقليل امتصاص السكر في الجهاز الهضمي والحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق طبيعي.