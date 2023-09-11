انت الان تتابع خبر وجبة قبل الدخول على زوجتك ان اكلتها اصبحت وحش جامح هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمه الجبارة تفوق الحبة الزرقاء الف مره والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، أن الجرجير من الخضراوات الورقية الداكنة التي تساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة، مشيرةً إلى أنه يساعد على زيادة القدرة الجنسية وتحسين عملية الانتصاب.

وقالت قطب خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إن السبانخ لا تقل أهمية عن الجرجير، مناشدةً الرجال بضرورة الاهتمام بتناولها، بجانب الرجلة والجعضيض.

وأوضحت استشاري العلاقات الزوجية أن الأفوكادو يمكن للرجال الاعتماد عليه، لإمداد أجسامهم بالدهون الصحية، التي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت أن الفواكه التي تتميز باللون الأحمر الداكن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال، مثل الرمان والبرقوق والعنب والكريز.

واختتمت قطب حديثها بالإشارة إلى مجموعة من التوابل التي تعزز الأداء الجنسي عند الرجال، مثل الزنجبيل والشطة والبابريكا والفلفل الأسود.