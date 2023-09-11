انت الان تتابع خبر قامت الساعة.. ماتت ابنته الحامل وبعد ساعات من دفنها أتصل به الحارس ويخبرة قبر أبنتك يشتعل نار.. وعندما ذهب كانت الصدمة التي ستصيبك بالجنون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في قصتنا اليوم، نبدأ في منزل بسيط يضم أبًا وأمًا وابنتين. كانت الابنة الكبرى تتميز تمامًا عن الابنة الصغرى.

كانت الابنة الكبرى مهذبة ومجتهدة في دراستها، حتى تمكنت من الالتحاق بكلية الطب لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة مشهورة في يوم من الأيام.

أما الابنة الصغرى، فكانت مهملة ولا تهتم بأي شيء، وتتصرف بطريقة طفولية لا تدل على نضج شخصيتها. وبسبب ذلك، كانت تتعرض للكثير من العقاب من والدها بسبب تصرفاتها. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الابنة الصغرى من استكمال تعليمها وأصبحت تبقى في المنزل بعد تركها للمدرسة في المرحلة الثانوية. لم تستطع الابنة الصغرى تحمل الأقوال القاسية لوالدها كل يوم، ولا نظرات الفخر والاستصغار التي ينظر بها إلى أختها الكبرى.

لذا قررت الابنة الصغرى التخلص من كل هذه المشاكل المزعجة. ومن خلال هذا الشعور المرير، تعرفت على شاب لا يختلف كثيرًا عنها وأحبته. كانت تطلب منه بشكل متكرر أن يذهب إلى والدها وينقذها من هذا الجحيم.

وعندما وافق الشاب وذهب إلى الأب، رفضه الأب. لأنه كان يعلم جيدًا أنه ليس الشخص المناسب وأن لديه الكثير من العيوب. ومع ذلك، أصرت الابنة على هذا الشاب وقالت لوالديها إنها ستغادر المنزل وتهرب معه، وبعد ذلك سيتزوجان دون علمهم. لم يكن للأب أي خيار وأراد التخلص من هذا الصداع المميت، وفي النهاية وافق على زواج ابنته من هذا الشاب.

بعد الزواج، بدأت شخصية هذا الشاب في الظهور بوضوح. كان شخصًا غريب الأطوار يتناول الكحول بشكل مستمر وغير مبالٍ، وكذلك يتناول المخدرات طوال الوقت.لم تخبر الفتاة والدها عن أي شيء يتعلق بزوجها حتى لا تشعر بالندم والإحراج أمامه، فهي من أصرت على هذا الشاب وستتحمل كل شيء وتحاول بكل جهدها أن تقف بجانبه وتخلصه من تلك السموم.

وفعلاً، استمرت حياتها على هذا النحو حتى حملت بطفل. كان الجميع سعيدًا بهذا الخبر، حتى الأب الذي لم يكن موافقًا على هذا بعد بضعة أشهر، تلقى الأب اتصالًا من زوج ابنته في منتصف الليل يخبره بأن ابنته قد توفت. لم يصدق الأب ما سمعه، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟! وعندما ذهب هناك، تبين أن الخبر صحيح وأن ابنته قد فارقت الحياة مع طفلها الذي كان في بطنها.

بعد ذلك، أصرت الأخت الكبرى على أن تأخذ ابنتها الصغيرة وتذهب بها إلى المشرحة لتعرف سبب الوفاة بالتحديد، لأن ابنتها كانت في حالة جيدة أمس ولم تكن تعاني من أي مرض.

لكن الزوج والأب رفضوا فكرة الطبيبة، ولكنها أصرت على ذلك وقالت لهم إنها إذا وصلت إلى حد تحرير ابنتها من قبرها وتشرحها لمعرفة سر وراء وفاتها، ستفعل ذلك بالفعلبعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء، توجه الأب إلى سريره ليحصل على بعض الراحة. ولكن لم يكن هناك توافق بينه وبين الراحة.

وفجأة، تلقى اتصالًا من حارس المقابر يخبره أن قبر ابنته يشتعل. لم يصدق الأب ما سمعه. هل كانت ابنته مذنبة إلى هذا الحد لتتعرض لكل هذا العذاب في الليلة الأولى؟

ذهب الأب على عجل إلى المقبرة، وعندما فتح القبر مع حارس المقابر، وجد النيران تملأ المكان. حاولا بكل قوتهما السيطرة على الحريق، وفي النهاية نجحوا في ذلك. لم يكن الأب يعرف السبب وراء هذا الحريق، ولكن عندما خرج من القبر شم رائحة البنزين. فهم أن هذا الحريق كان عملا متعمدا.

فوراً، اتصل الأب بالشرطة للتحقيق في الأمر. وبالفعل، حضر رجال الشرطة وأكدوا أن الشخص الذي قام بذلك أراد أن يخفي جريمته البشعة بحرق الجثة.

قاموا بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتبين أنها توفيت بسبب مادة سامة. كانت كلمات الأخت الكبرى صحيحة، إذ لم تكن وفاتها طبيعية، بل قتلت في النهاية.كانت جميع الشبهات تشير إلى الزوج، وفي النهاية اعترف بأنه هو من ارتكب هذا الفعل. ولكنه كان في حالة سكر ولم يكن واعيًا لأفعاله. وزعم أنها كانت السبب في كل ذلك، حيث كانت تعامله بسوء وتهدده بالإبلاغ عنه للشرطة بسبب المواد التي يحضرها إلى المنزل. تمنى أن يتخلص من هذه الورم الخبيث، ولذلك قام بقتلها. لولا إصرار أختها الكبرى على تشريح الجثة، لكانت الجريمة ستمر دون اكتشافها