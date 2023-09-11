انت الان تتابع خبر بعد ان توقعت زلزال المغرب جلابه المصايب العرافة ليلى عبداللطيف تتنبأ بعام دموي ووباء قاتل ومصير السيسي صادم وخراب العالم ما عدا هذه الدولة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها المثيرة للجدل بالتوازي مع صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا لتطلّ علينا هذه المرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قرأت مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وقراءة ما تخفيه له الأيام من مفاجآت.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن الطفل اليمني عبد الله سبيعيان، الناجي الوحيد من أسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب. وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن يصبح الطفل قائدًا في غضون أشهر رغم صغر سنه، ولكنها لم تفصح عن انتقامه من خصومه. وفي قراءة أقرب ما تكون إلى التأمل في صورته، قالت عنه: "عيناه تخفي سرًا عظيمًا".

وأضافت: "النجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2020 ليبلغ مبلغًا عظيمًا قبل نهاية العام"، وتابعت: "ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباءًا سارة".

وتوقعت الفلكية ليلي عبد اللطيف أن المنطقة المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية ستشهد بعض المناوشات والنزاعات. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات من خلال اتفاق عماني سعودي كويتي لوقف الحرب في اليمن. ومن المتوقع أن ينجح هذا الاتفاق في تحقيق السلام في اليمن.

وقد توقعت ليلي عبد اللطيف قبل بداية عام 2020 انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم. وأشارت إلى أن هذا الوباء الخطير سيثير الرعب والهلع بين الشعوب. وأكدت أن الفيروس سيكون أخطر من فيروس H1N1.

وسبق للفلكية ليلي عبد اللطيف أن توقعت في برنامج "تاريخ يشهد" الذي عُرض على قناة LBCI ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب في حالات قلق كبيرة بسبب انتشاره.