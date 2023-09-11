انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية صادمة : انكشاف الديانة الحقيقية لمؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد والتي أخفاها عن زوجته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر موثوقة عن معلومات هامة حول الفنان الأردني خالد مقداد، والتي تشمل ديانته وعمره وعدد أبنائه وغيرها من التفاصيل. يعتبر خالد مقداد من الفنانين الذين حققوا شهرة واسعة في العالم العربي بفضل أغانيه الجميلة والمميزة التي يقدمها للأطفال. ولد خالد مقداد في الكويت في الأول من يناير عام 1972، وبالتالي فهو يبلغ من العمر 49 عامًا.

من الجدير بالذكر أن خالد مقداد يحمل الجنسية الأردنية، ولكنه قضى طفولته في فلسطين. اشتهر خالد مقداد بتقديمه لأغاني الأطفال برفقة أبنائه، وبعد نجاحه الكبير، قرر إطلاق قناة طيور الجنة التي أصبحت واحدة من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عالم الأطفال. يتابع هذه القناة يوميًا أكثر من 22 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العربي.

كان للفنان خالد مقداد شعبية كبيرة بين المشاهدين وخاصة الأطفال، مما أثار تساؤلات كثيرة حول ديانته وطائفته الدينية. فقد تساءل الكثيرون عما إذا كان خالد مقداد شيعيًا أم سنيًا. وبحسب المصادر المطلعة، فإن خالد مقداد هو مسلم سني.

يُعتبر خالد مقداد من الشخصيات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وخاصة بين الأطفال. يتمتع بموهبة فريدة في تقديم الأغاني الجميلة والمسلية، وقد استطاع أن يكسب قلوب الملايين من الأطفال حول العالم. يعتبر خالد مقداد قدوة للكثير من الشباب الطموح الذين يحلمون بأن يصبحوا فنانين مشهورين مثله.

قام الفنان خالد مقداد بإطلاق قناة "طيور الجنة"، ونجح في جعلها واحدة من أكثر القنوات المشاهدة على النايل سات. تزوج من السيدة مروة حماد وأنجب منها ستة أولاد. بدأ مقداد حياته الفنية في عام 2008 وأطلق قناته الرسمية في نفس العام.