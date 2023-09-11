انت الان تتابع خبر فتـاة مصرية حسناء الانوثة تريد الطلاق من زوجها.. وعند سؤالها عن السبب كشفت أنها لا تستطيع ممارسة معه هـذا الفعل امام الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت مريم دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطالب فيها بالخلع من زوجها، وتبرر طلبها بسبب تغير مظهره بعد الزواج. تبلغ مريم من العمر 28 عامًا وهي مهندسة، وقد تزوجت من عمرو البالغ من العمر 30 عامًا وهو أيضًا مهندس، بعد قصة حب نشأت بينهما في الجامعة. وتعاني مريم من مشكلة تتمثل في تغير شكل زوجها بشكل كبير بعد الزواج، حيث أصبح يعاني من زيادة في الوزن وظهور بطن بارز، مما لا يتناسب مع مظهرها.

تعلقت مريم قائلة: "أصبحت محرجة من الخروج مع زوجي أو ظهورنا سويًا في أي مكان بسبب مظهره، وعندما يراه أصدقائي يتسلىون عليه. حتى طريقة ارتدائه للملابس تغيرت تمامًا، وبسبب هذا السبب نشبت بيننا مشاجرات". وعندما طلبت منه التخلص من الوزن الزائد، نظر إليها بازدراء ولم يتحدث.

حاولت المرأة إقناع زوجها بالذهاب إلى الجيم لكي يتخلص من الوزن الزائد، ولكنه رفض بسبب ضيق وقته. ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما دعيا لحضور حفلة عيد ميلاد صديقتهما المشتركة، وعندما حاولا الرقص سويًا، لم يتمكن زوجها من الرقص بسبب وزنه الزائد، مما جعل الموقف محرجًا أمام صديقاتها.

قررت مريم مغادرة الحفلة والذهاب إلى منزل عائلتها، واتخذت قرارًا بالانفصال. وقد قامت بتقديم دعوى خلع برقم 410 لعام 2022، وما زالت الدعوى قيد النظر ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.