انت الان تتابع خبر صلوا بخشوع وودعو احبابكم: تنبؤات ميشال حايك المخيفة المفزعة تحققت.. مركز الفلك الدولي يعلن عن تهديد خطير يقترب من الأرض ويؤكد الفاجعة الوشيكة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -أعلن مركز الفلك الدولي أمس السبت عن مرور كويكب صغير يسمى "2023 DZ2" بالقرب من الأرض. يبلغ قطر الكويكب 70 مترًا وسيحدث ذلك في ساعات المساء على مسافة أقرب من القمر. من المتوقع أن يحدث ذلك في الساعة 07:52 مساءً بتوقيت غرينتش وسيكون على بعد 165 ألف كيلومتر من الأرض.

وأشار مركز الفلك الدولي في حسابه الرسمي على موقع تويتر إلى أن الكويكب كان يلمع بقدر 10 قبل ذلك، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالتلسكوبات الصغيرة والمناظير. يظهر الكويكب كنقطة ثابتة في السماء بينما تتحرك النجوم من حوله على شكل خطوط، ويعود ذلك إلى حركة الكويكب السريعة.

قام المركز بإطلاق بث مباشر لمرور الكويكب "2023 DZ2" من سماء الإمارات. تم تنظيم البث المباشر من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز في أبوظبي. يمكن متابعة البث المباشر لمرور الكويكب على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 165 ألف كيلومتر عبر عدة روابط تم نشرها من الأرض.

أشار مركز الفلك الدولي، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغر "تويتر"، إلى أن الكويكب الذي لمع في السماء ليلة أمس كان يمكن رؤيته بالتلسكوبات الصغيرة والمناظير. ووفقًا للمركز، كان لمعان الكويكب من القدر 10، مما يعني أنه يمكن رؤيته بوضوح عند استخدام التلسكوبات الصغيرة. وعند النظر إلى الكويكب بواسطة التلسكوب، يظهر كنقطة ثابتة في السماء، في حين تتحرك النجوم من حوله على شكل خطوط. ويرجع المركز السبب وراء ذلك إلى حركة الكويكب بسرعة كبيرة.