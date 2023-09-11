انت الان تتابع خبر خبيرة سعودية تفجرها للجميع: لن تصدق ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الدكتورة هوازن بن زقر، استشارية نفسية سعودية، إن الفرق العمري الطبيعي بين الرجل والمرأة في الزواج يتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وأشارت الدكتورة هوازن إلى أنه على الرغم من ذلك، يقوم العديد من الرجال بالزواج من نساء يكبرنهم بـ10 سنوات، وهذا يعتبر أمرًا غير مستحب وقد يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق وفقًا للدراسات والإحصائيات الأخيرة.

وبحسب الدكتورة هوازن، يكتشف الزوجان خلال السنوات الأولى من الزواج وجود عدة اختلافات بينهما، وهذه الاختلافات قد تسبب لهما مشاكل في الحياة الزوجية. ولذلك، ينصح الزوجان بأن يكون الفرق العمري بينهما في حدود الفترة المذكورة لتقليل احتمالية حدوث صراعات ومشاكل ناتجة عن الاختلافات العمرية.