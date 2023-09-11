انت الان تتابع خبر صور مسربه للشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد بملابس السباحة تشعل مواقع التواصل الأجتماعي وتغضب الجميع.. ما كانت ترديه صادم بحق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق ظهور جديد للشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مع زوجها الشيخ مانع آل مكتوم في رحلة في اليونان.

نشر الشيخ مانع صورتين على حسابه في إنستغرام يظهر فيهما مع زوجته أثناء تنزههما في البحر في جزيرة ميكونوس.

وقد أرفق الشيخ مانع الصورتين بتعليق يقول: "نحن الاثنين فقط". يجدر بالذكر أن الشيخ مانع والشيخة مهرة احتفلا بزفافهما قبل أكثر من شهرين في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور والدها حاكم دبي ووالدتها اليونانية زوي غريغوراكوس.