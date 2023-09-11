انت الان تتابع خبر بعد إعصار ليبيا.. العرافة ليلى عبداللطيف تتخطى الخطوط الحمراء وتصعق الجميع بتوقعاتها.. لن تتخيلوا ماسيقع في الايام القادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تخطّت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف الخطوط الحمراء بعد أن أطلقت عدداً من التوقعات الصادمة بعد اعصار ليبيا.

وقالت ليلى عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة متوقعة تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات.

وتوقعت وقوع أحداث مأساوية في الأماكن المقدسة في أكثر من دولة عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن العالم سيشهد عملية اغتيال إحدى الشخصيات المعروفة والبارزة على أرض أحد المطارات.

وتنبأت بحدوث ظاهرة غريبة في لبنان، وهي تنكر بعض الرجال الهاربين من العدالة، في زي النساء بهدف القيام بعملية السرقة والنصب.

وقالت إن العالم سيشهد مزيداً من الحرائق بشكل مقصود في أكثر من دولة، خلال الأشهر القادمة، يُصاب الجميع بالحزن والصدمة بسبب حدث فني مؤسف.

وأشارت إلى أن العالم سيغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وقبل نهاية عام 2023، توقعت العرافة الشهيرة حدوث عملية اغتيال لشخصية قيادية بارزة، ما يؤدي إلى اشتعال الحزن والغضب في الشارع دون أن تحدد في أي دولة.