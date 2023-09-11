إعصار دانيال يصل مصر قادماً من ليبيا.. الأرصاد المصرية تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل منزل.. وعلى السكان اتخاذ هذه الاجراءات فوراً من الآن !!

انت الان تتابع خبرإعصار دانيال يصل مصر قادماً من ليبيا.. الأرصاد المصرية تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل منزل.. وعلى السكان اتخاذ هذه الاجراءات فوراً من الآن !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تأثير العاصفة "دانيال" التي ضربت السواحل الليبية على مصر خلال الساعات القادمة. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة. وسوف يرافق هذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد.

ويؤكد الدكتور وحيد سعد، خبير الأرصاد الجوية، أن الأعاصير تتكون فوق المحيطات في المناطق المدارية والاستوائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما العواصف منخفضات جوية تتشكل فوق البحار المتوسطة، وتكون قوتها قوية عندما تصاحبها منخفضات جوية أخرى في طبقات الجو العليا.

تكون قوة العاصفة أقل بكثير من قوة الإعصار، وتصل سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 100 كيلومتر في الساعة، بينما في حالة الإعصار يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 500 كيلومتر في الساعة. بدأت العاصفة "دانيال" قوية جدًا في اليونان وتحركت بفعل الرياح الشمالية الغربية نحو السواحل الليبية. واكتسبت طاقة في البحر أثناء تحركها وضربت السواحل الليبية بقوة، مما أدى إلى حدوث سيول وفيضانات نتيجة لتساقط كميات كبيرة من الأمطار في فترة قصيرة.

ويؤكد خبير الأرصاد الجوية، أن تأثير العاصفة "دانيال" سيكون ضعيفًا على السواحل الشمالية الغربية لمصر اليوم، وستضرب السلوم ومطروح وغرب الإسكندرية برياح متوسطة الشدة سرعتها لا تتجاوز 60 كلم في الساعة، ويصاحبها أمطار ليست بالغزارة التي كانت على السواحل الليبية.

وأمطار العاصفة "دانيال" ستكون رعدية أحيانًا لفترة قصيرة على السواحل المصرية، وسيمتد تأثيرها على مناطق القاهرة بأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ويؤكد "سعد"، أن الأجواء المصرية ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع انتهاء العاصفة "دانيال" مساء الأربعاء القادم؛ حيث ستبلغ على القاهرة الكبرة 31 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين، انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.