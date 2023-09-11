انت الان تتابع خبر فضيحة تهز العالم الاسلامي: شاب يتعرض للإجبار على الزواج من أم وابنتها لسبب صادم وما حدث في ليلة الزفاف يصعب تصديقه ولا يمكن تخيله؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في وسط آلاف العادات والتقاليد المختلفة للزواج في دول العالم، هناك شيء يصعب تصديقه، حتى بالنسبة لنا في ثقافتنا. ففي إحدى قبائل بنغلاديش، يتزوج الرجل من الأم وابنتها في نفس الوقت.

من الصعب تصور أن هذه العادة الصادمة تعيش في عقول هؤلاء الناس، ولكنها حقيقة لا يمكن تجاهلها. في هذه القبيلة، يعتبر زواج الرجل من الأم وابنتها في نفس الوقت جزءًا من تقاليد الزواج المترسخة. ويعتبر الزوج ملتزمًا بهذا العرف ولا يمكن له تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

تتحدث السيدة أورولا دالبوت، التي تنتمي إلى هذه القبيلة، عن تجربتها المأساوية. تقول أورولا إن والدها توفي عندما كانت في سن الثلاث سنوات فقط، ولذلك تزوجت والدتها من شخص آخر. وبالرغم من أنها كانت تحبه بشدة، إلا أنها لم تكن تعلم أنها كانت زوجته منذ الصغر.

تشير أورولا إلى أن هذه العادة الصادمة هي جزء من تقاليد الزواج في قبيلتها، حيث يتزوج الرجل من الأم وابنتها في نفس الوقت. وبالرغم من أنها كانت تعلم بوجود هذا العرف، إلا أنها لم تتوقع أنها ستكون ضحية له.

تعرضت أورولا دالبوت، الشابة الجميلة ذات العشرين عامًا، لحياة صعبة ومعاناة لا توصف. تروي أورولا قصتها المأساوية بكلمات مؤلمة ومؤثرة، حيث تكشف عن الظلم والقهر الذي تعرضت له في حياتها الزوجية.

تربت أورولا في قرية صغيرة تقع في الريف، حيث تعيش قبيلة تحكمها تقاليد قاسية وعادات غريبة. ومنذ صغرها، علمت أورولا أنها ستكون زوجة لرجل من القبيلة، وأنها ليست لها حقوق أو اختيار في هذا الأمر.

عندما بلغت أورولا سن الزواج، تم اختيارها لتصبح زوجة لرجل كبير في السن ولديه زوجة أخرى بالفعل. تلقت أورولا خبر زواجها القادم بصدمة كبيرة، ولكنها لم تجد أمامها سوى القبول بالأمر والاستعداد لحياة جديدة تمامًا.

مع بداية حياتها الزوجية، بدأت أورولا تعاني من الظلم والاستغلال الذي تتعرض له من قبل زوجها وزوجته الأولى. تجبر أورولا على القيام بالأعمال المنزلية الشاقة والمتعبة، وتعامل مع زوجها بطريقة غير إنسانية وقاسية. تواجه أورولا صعوبة في التأقلم مع هذه الحياة الجديدة، وتشعر بالعزلة والحزن العميق. لكنها تستمر في محاولة البحث عن السعادة والحرية، وتسعى للهروب من قيود القبيلة وتقاليدها القاسية.

تلجأ أورولا إلى والدتها للحصول على الدعم والنصائح، ولكنها تجد نفسها في مواجهة موقف صعب. تحاول والدتها إقناعها بأنها يجب أن تتقبل الواقع وتتعامل مع زوجها بالطريقة التي يرغب بها، وأنها ليست مؤهلة لتغيير العادات والتقاليد القديمة.

رغم محاولات أورولا للهروب والبحث عن حياة أفضل، إلا أنها تجد نفسها محاصرة في قيود المجتمع وتقاليده القاسية. تعيش أورولا حياة مظلمة ومريرة، تحاول فيها البقاء على قيد الحياة والتغلب على الصعاب.

تعتبر قصة أورولا دالبوت قصة حقيقية ومؤلمة، تكشف عن الظلم والقهر الذي يعاني منه الكثير من النساء في بعض المجتمعات. وتعطينا درسًا قيمًا عن قوة الإرادة والصمود في مواجهة الصعاب، وعن أهمية السعي لتحقيق الحرية والعدالة.