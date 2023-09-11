انت الان تتابع خبر عروس مصريه تدخل العناية المركزة في ’’ليلة زفافها‘‘ والعريس: طبقت وصية أمي ! .. ماذا كانت الوصية ؟ (تفاصيل كارثية) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت تلك الواقعة حالة من الحزن الشديد بين الأهالي بعد زواج ابنتهما في حفل زفاف ملئ بالحب والسعادة والدفئ، ليفاجئوا أن العروس تم نقلها إلى المستشفى بعد زفاف دام لـ 3 ساعات وسط تساؤلات العديد من الجمهور عن ما حدث.

وقد صرح الزوج وهو في حالة انهيار: "بعد انتهاء حفل الزفاف في إحدى قاعات الأفراح، ذهبت أنا وزوجتي إلى المنزل وسط أجواء من الفرح والسعادة. وكانت وصية أمي لي في تلك الليلة أن أضرب زوجتي في ليلة الدخلة حتى تشعر بالخوف مني وأن تشاهد العين الحمراء منذ البداية. وكان هدف أمي من ذلك أن لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث مع أخوتي حيث سيطرت عليهم زوجاتهم بعد الزواج".

وأضاف العريس قائلاً: "كنت أصغر أخوتي ومطيعاً لأمي التي لا أحب أن أغضبها يوماً ما. وعندما طلبت مني أن أكون رجلاً مع زوجتي في ليلة الدخلة حتى لا تخالفني بأي أمر، لم أتردد على الإطلاق. استجبت لكلام أمي التي كانت تهمس في أذني طوال ليلة الحفل بأن لا أخذلها كما فعل أخوتي من قبل".

وفي تلك اللحظة، قررت أن أتحدث بصوت هادئ وأن أعبر عن مشاعري بطريقة أكثر تعاطفًا واحترامًا. قلت لنفسي إنه لا يمكنني حل المشكلات بالعنف والعناد. لذلك، قررت أن أبحث عن طرق أخرى للتواصل والتفاهم مع زوجتي.