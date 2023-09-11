انت الان تتابع خبر سعودية خلعت زوجها وأعطته مقابل الطلاق60 ألف، وحينما ذهبت إلى المفتي تلقت أكبر صدمة في حياتها.. (ماذا حدث) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، قصة امرأة قامت بخلع زوجها ثلاث مرات في لقاء خاص مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، حيث تحدث الدكتور المطلق عن دور الأسرة في تشكيل هوية المجتمع.



وقد صرح الدكتور المطلق بأن هناك امرأة قد دفعت مهرًا قيمته 40 ألف ريال لزوجها، ثم قررت خلعه بعد فترة وأعطته المهر. وبعد أقل من سنة، أرادت العودة إليه، ولكن زوجها أخبرها بأنه لا يملك سوى 20 ألف ريال. ورغم ذلك، وافقت الزوجة على العودة إليه. ولكن بعد عامين، قررت خلعه مرة أخرى وأعطته الـ20 ألف ريال.

واستكمل الدكتور المطلق القصة قائلاً: "بعد فترة قصيرة، أرادت الزوجة العودة إلى زوجها، الذي أخبرها بأنه لا يملك سوى 5 آلاف ريال". وعلى الرغم من ذلك، وافقت الزوجة على العودة إليه. ومع ذلك، تخاصما مرة أخرى وأعطته الـ5 آلاف ريال وخلعته. ثم قررت الزوجة الذهاب إلى دار الإفتاء لتسأل إذا كانت مسموحًا لها أن تعود إلى زوجها بعد أن خلعته ثلاث مرات. وأجابتها الدار بأنه يجوز لها العودة، ففرحت وقالت الحمد لله".



وقد وجه الدكتور المطلق نصيحة للرجال والنساء قبل اتخاذ قرار الانفصال بأي طريقة، وهي أن يفكروا في العواقب والآثار على الأسرة.