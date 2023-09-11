انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل.. العاصفة دانيال تدخل مصر بكامل قوتها وتحذيرات عاجلة للمواطنين.. خريطة مناطق الخطورة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دخل الإعصار "دانيال" إلى الحدود المصرية، الإثنين، بعدما عاث فسادا في الأراضي الليبية خلال أقل من 48 ساعة وخلف أكثر من ألفي قتيل وآلاف الضحايا والمفقودين.

اجتاحت العاصفة "دانيال" سواحل دولة ليبيا، الأحد، وتسببت في تشكل سيول غزيرة نتجت عن سقوط أمطار رعدية فوق مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، لتسقط أكثر من 25 قتيلا وعشرات المفقودين.

ومع دخول العاصفة "دانيال"، التي سبق وضربت دولة اليونان الأيام الماضية، إلى الأراضي المصرية بدأ الخوف يتسرب إلى نفوس المواطنين من مصير قد يشبه ما شهدته الأراضي الليبية.

وعلقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قائلة إن مخاوف المواطنين من العاصفة دانيال ترجع لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات للوضع الكارثي في ليبيا واليونان، وفق تعبيرها.

ووصفت غانم في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، ما حدث في ليبيا بسبب العاصفة دانيال بـ"الكارثة الطبيعية"، مشيرة إلى الخسائر العديدة في الأرواح فضلا عن الخسائر المادية والتدمير الذي لحق بالمدن نتيجة الأمطار الغزيرة التي بلغ ارتفاعها نحو متر ونصف المتر في الشوارع.

أكدت الدكتورة منار غانم، خبيرة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال التي تجتاح مصر حاليًا ليست عاصفة بل منخفض جوي، وأوضحت أنه يجب أن نفهم الفرق بين الحالتين. وأشارت إلى أن سرعة الرياح في العاصفة كانت تتجاوز 75 كيلومترًا في الساعة عندما ضربت السواحل الليبية، لكنها تقل إلى 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة عندما تصل إلى الأراضي المصرية.

وأكدت غانم أن حدة العاصفة ستنخفض بمجرد دخولها إلى الأراضي المصرية، وأوضحت أن المنخفض الجوي يفقد قوته بشكل كبير عندما يدخل البلاد. وأشارت إلى أنه مع دخول المنخفض الجوي للأراضي المصرية، تبدأ قوته وشدته في الانخفاض، وتؤثر علينا بحالة من عدم الاستقرار الجوي فقط، وتبدأ في المناطق الغربية.

وأوضحت غانم أن تأثير المنخفض الجوي سيبدأ أولاً على محافظة مطروح بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأشارت إلى أن الأتربة والرمال ستتقدم إلى المناطق الداخلية، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت غانم أن الأمطار ستتقدم من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية خلال ساعات المساء، ومن المتوقع أن يؤثر المنخفض الجوي على المناطق الداخلية بأمطار متفاوتة الشدة في الأيام القادمة.

قالت السيدة العضوة في هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنه من المتوقع أن تشهد مصر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت أن هذه الأمطار ستكون غزيرة ورعدية في المناطق الساحلية والمدن الداخلية في جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية. وقد يتساقط بعض الأمطار الخفيفة في القاهرة الكبرى. ولكن لا داعي للقلق تمامًا، فلن يكون لهذه الأمطار تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين.

وأضافت السيدة أن درجات الحرارة في مصر ستنخفض بمعدل من 3 إلى 4 درجات، وسوف تزداد نشاطًا في الرياح. وهذا سيؤدي إلى تحسن الأجواء بشكل كبير.

ومع حركة المنخفض الجوي نحو الشرق يوم الأربعاء، ستبدأ الأمطار في التراجع في المناطق الغربية من البلاد وتزداد قليلًا في المناطق الشرقية. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ومنطقة سيناء.

وأكدت السيدة أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتلاشى تدريجيًا في معظم مناطق البلاد بحلول يوم الخميس، وسوف يبدأ الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير.