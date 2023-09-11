انت الان تتابع خبر تحذير عاجل ابدأ بالصلاة فوراً : ليلى عبداللطيف تكشف عن توقعاتها المدمرة التي تهدد الجميع بلا استثناء. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العالمة الفلكية اللبنانية المشهورة ليلى عبد اللطيف، من خلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، مجموعة من التوقعات الجريئة والمثيرة للجدل التي تستحق الاهتمام.

في تحليلها، أشارت العرافة الشهيرة إلى أنه سيتم رصد ظواهر غريبة في سماء لبنان وعدة دول عربية أخرى في الفترة المقبلة، مما يثير الجدل حول هذه الأحداث وأضافت أن بعض المطارات العالمية قد تشهد إغلاقًا مؤقتًا وتعليقًا للرحلات الجوية، مما يتسبب في حالة من الذعر والقلق بين المسافرين والمجتمعات المحلية.

وحذرت من أن العالم سيعيش تحت ضغط حدث عالمي مدمر، وسيتعين على الدول أن تتصرف بحكمة وسرعة لمواجهة الآثار الكارثية لهذا الحدث.وأشارت إلى أن إسرائيل تخطط لتنفيذ عمليات تفجير في مواقع حساسة في لبنان، بهدف توسيع نطاق أعمال التجسس وتوريط شخصيات لبنانية معروفة في هذه الأعمال الخبيثة.