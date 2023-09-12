انت الان تتابع خبر ليس الشاي الأخضر..مشروب ساخن يعتبر سلاح فتاك يمنع إلتهابات المفاصل ويقضي على الكرش نهائياً ويمنع تراكم الكولسترول الضار بشكل وسرعة جنونيه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سعى الكثيرون إلى البحث عن مشروب يسرع عملية إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد، ورغم ما أشيع عن أهمية الماء، هناك مشروب سحري.

وتشتهر بعض المشروبات، على رأسها الماء والشاي الأخضر بقدرتها على دعم عملية خسارة الوزن، حيث يتربع الماء على رأس أهم العناصر الغذائية بالإضافة إلى أنه يعزز الشعور بالشبع، فيما يدعم الشاي الأخضر عملية حرق الدهون بشكل فعلي، لكن الخبراء نوهوا إلى وجود مشروب قد يتفوق على كل ما سبق من المشروبات في دعم عملية خسارة الوزن بشكل فعلي وسريع.

وأكدت دراسة تستند إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية (NHANES) في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت في مجلة "Annals of Family Medicine" الطبية، وجود ارتباط وثيق وكبير بين انخفاض كميات الماء أو شرب القليل من الماء والسمنة لدى الإنسان، الأمر الذي يؤكد أن تناول كميات أكثر من المياه تدعم عملية خسارة الوزن. لكن المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، تحت عنوان "الشراب رقم 1 لخسارة الوزن بحسب الخبراء" كشف أن كل مشروب ساخن يتفوق على كل ما سبق في دعم عملية خسارة الوزن بسبب خصائصه الفريدة.

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن الخبيرة المتخصصة في مجال التغذية، الدكتورة تيريسا بيست، أن شرب ماء الكمون الساخن يدعم عملية فقدان الوزن بشكل فعال. وأشارت الخبيرة إلى أنه يمكن تحضير مشروب الكمون بسهولة في المنزل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي والأمعاء وتقلل من الالتهابات وتحمي من أمراض السرطان.

وأوضحت الخبيرة بيست أن العديد من الدراسات أظهرت فوائد الكمون في تقليل نسبة الدهون في الجسم، حيث زاد معدل الأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم فقدان الوزن. وأكدت أن وجود عملية تمثيل غذائي أسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بشكل أكبر.

وتناول المقال تجربة سريرية صغيرة شملت 88 امرأة بدينة، حيث تناولت مجموعة تجريبية منهن الزبادي مع الكمون مرتين يوميًا، في حين تناولت المجموعة الضابطة الزبادي بدون كمون. وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "National Institutes of Health" أن النساء اللواتي تناولن الكمون فقط، انخفض وزنهن بشكل كبير وتراجعت مؤشرات كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون.

وانخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول "LDL" (الضار)، وتحسنت درجة التهاب المفاصل، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد "HDL". وأضافت الخبيرة بيست أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين. حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تخزين الجلوكوز في الخلايا بنسب تزيد عن احتياجات الخلية من الطاقة والتي تتحول بدورها إلى دهون.

أشار المقال إلى الطريقة المثلى لتحضير ماء الكمون، حيث يجب نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل. وفي الصباح التالي، يجب غلي المزيج لمدة 5 دقائق، وبمجرد أن يبرد الماء، يجب تصفيته من البذور، ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة. ونصحت الخبيرة بإضافة القرفة لتحسين نكهته.