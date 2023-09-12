عروس مصرية تثير الجدل بما فعلته بأقدام زوجها أمام الحضور في زفافهما.. (صدمة كبيرة)

انت الان تتابع خبرعروس مصرية تثير الجدل بما فعلته بأقدام زوجها أمام الحضور في زفافهما.. (صدمة كبيرة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عروسًا تعبر عن حبها وسعادتها بزواجها من خلال تقبيل قدم عريسها. وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعًا بين الناشطين، حيث رأى البعض أنه تصرف طبيعي وطريقة للتعبير عن الحب، في حين اعتبره آخرون إهانة للمرأة.

ظهرت العروس في الفيديو وهي تنزل على الأرض وتقبل قدم عريسها، ولم يمانع العريس هذا التصرف وقدم لها حضنًا وتقبيلًا. وقد رجح الناشطون أن العروس مصرية الجنسية، ولكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي.

تفاعل الناشطون مع الموقف من خلال التعليقات التي أرفقوها مع الفيديو. وقد انقسمت آراءهم بين من رأى أن هذا التصرف طبيعي ويعبر عن الحب العميق بين العروسين، وبين من اعتبره إهانة للمرأة وتصرفًا غير لائق.

وجاء في بعض التعليقات أن هذا التصرف لا يمثل الشعب المصري العظيم، وأن النوعية من الأشخاص لا تمثل القيم والتقاليد العربية. وعبر آخرون عن استيائهم من هذا التصرف واعتبروه ذلًا وتصرفًا لا يليق بالحب الحقيقي.

ومن ناحية دينية، أشار بعض الناشطين إلى أن الانحناء وتقبيل القدم لا يجوز إلا لله، وأن هذا التصرف قد يكون مجرد محاولة لجلب الانتباه.

استذكر آخرون في تعليقاتهم حالة مشابهة حدثت في السابق، وهي سجدة ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، والتي قامت بها في زفافهما قبل أن ينفصلا بعد فترة قصيرة.

على الرغم من أنها قد سجدت في حفل زفافها لشكر الله على زواجها منه، إلا أن ريم طارق قد اتهمت حسن شاكوش بطردها من المنزل والاستيلاء على الممتلكات الزوجية وشبكتها. وانتهت القصة بالطلاق الرسمي بينهما قبل أيام.