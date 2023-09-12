انت الان تتابع خبر مفاجأة رهيبة من ملك الأردن تثير الرعب وتحدث هزة عميقة في قلوب الجميع.. الشعب يعيش حالة صدمة قوية لم يشهدها من قبل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكد جلالة الملك على دعم الأردن الكامل للفلسطينيين في تحقيق حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد جلالته على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي وتكاتف الجهود لإيجاد حل سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الوضع السياسي الحالي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا إلى وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الأردن ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني ودفاعه عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

حضر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني والوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس في اللقاء.وعند وصول الرئيس الفلسطيني إلى قصر الحسينية تم تنظيم مراسم استقبال رسمية.