الأرض ستنشق وتبتلعنا جميعاً.. كارثة كبرى مميتة قد تحدث في آخر الأسبوع.. ليلى عبداللطيف تزلزل الجميع بتوقعات دامية على الهواء!

انت الان تتابع خبرالأرض ستنشق وتبتلعنا جميعاً.. كارثة كبرى مميتة قد تحدث في آخر الأسبوع.. ليلى عبداللطيف تزلزل الجميع بتوقعات دامية على الهواء! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف لتتصدر محركات البحث مرة أخرى بعد انتشار توقعات جديدة لها قد تحدث في نصف شهر رمضان.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" حدوث حالة طوارئ كارثية ستشغل العالم بأكمله بعد وقوع زلزال في تركيا وسوريا

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن السعودية ستشهد أحداث كارثية مثل الزلازل وانتشار الأمراض التي ستؤدي إلى وفاة عدد من المواطنين، ولكن السعودية ستتغلب على تلك الأزمات وستظل قوية.

وتوقعت أيضًا حدوث فوضى في مطار رفيق الحريري، ولكن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سيعمل على حل تلك الفوضى وتنظيم العمل في المطار.وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن سنة 2023 ستشهد حدوث كوارث طبيعية وزراعية وأزمات غذائية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة وظهور سلاح جرثومي خطير.

وتنبأت أيضًا بمقتل ملياردير بارز ومشهور عالميًا في ظروف غامضة، مما سيؤدي إلى حدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد أشهر المستشفيات في ليلى عبد اللطيف، التي ولدت في 17 يناير 1958، هي سيدة أعمال لبنانية مشهورة.

ولدت في بيروت، والدها الشيخ محمد كان مفتيا مصريا في الجامع الأزهر، وكان يتمتع بالقدرة على شفاء الناس من خلال القرآن الكريم. أما والدتها فهي لبنانية وجدتها سورية. تمتلك هذه المرأة القوة الإلهامية السادسة، والتي تعني أنها تنمو مع مرور الوقت وتتحول إلى واقع من 90 إلى 100 في المئة. وعلى الرغم من أنها لا تؤمن بقراءة فنجان قهوة أو بطاقات التارو أو التنويم المغناطيسي، إلا أنها أصبحت اسما معروفا تدريجيا بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين في لبنان وبعض دول الخليج العربي. ولاحظت بعض الشركات العالمية هذه القدرة لديها وبدأت تبحث عن مشورتها.

وقد التقت هذه المرأة برؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى العديد من الملوك الذين تنبأت لهم بالأحداث المستقبلية. وقد جاء والدها في بعثة إلى لبنان، حيث التقى بوالدتها وتزوجا. وللأسف، توفي والدها عندما كانت في سن السابعة، ولا تتذكر الكثير من الأشياء عنه، سوى أنه كان يصلي ويقرأ القرآن الكريم ويعالج المرضى بالرقية الشرعية في منزلهم في بيروت.

كان والدها يشعر بالأشياء قبل حدوثها، لكنه لم يكشف الأسرار أو يتنبأ بمستقبل أحد. وبدأت هذه القدرة الإلهامية معها بعد وفاة والدها، حيث كانت والدتها تسألها عن أشياء وكانت تعطي إشارة برأسها وتقول: "ما كنت أقول لها".

لديها أختان من والدها المصري وثلاثة أخوة من زوج أمها اللبناني. درست في مدرسة داخلية مع إخوتها حتى البكالوريا، ثم عملت كسكرتيرة في السفارة المصرية في سن مبكرة. بعد ذلك، عملت كبائعة في غاليري، وفي ذلك الوقت كانت قدرتها الإلهامية محصورة في عائلتها ومحيطها الضيق. كانت تطلق توقعات تثير استغرابهم، فقد قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها سيذهب لأداء فريضة الحج ولن يعود، وبالفعل مات جدها في المدينة في عام 1979.

كانت هذه المرأة تعمل كـ "دي جي" وحصلت على شهادة من راديو وان، وكانت تمتلك متجرين للموسيقى في منطقة الحمرا وبرمانا. وكانت أول امرأة في لبنان تقوم بعملية المزج وتبيع الكاسيت بأسعار تتراوح بين 20 و30 دولار. حصلت على شهادة من إذاعة راديو وان بفضل مهارتها في المزج بين الأغاني. في عام 1980، فازت ببطولة سباحة في لونغ بيتش، وفي عام 1981، حصلت على المرتبة الأولى في مسابقة الرقص مع شقيقها. كانت تمارس الغوص مع صديقتها نيرفانا، زوجة الفنان السابق أحمد دوغان.