انت الان تتابع خبر قل وداعا والف وداع لالواح الطاقه الشمسية المستخدمة حاليا.. الصين تبهر العالم باختراع الواح شمسيه جديدة تنتج مقدار هائل من الطاقة الكهربائية وبسعر ارخص بكثير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبهر الصين العالم بابتكارها لواحات شمسية جديدة تنتج كمية هائلة من الطاقة بتكلفة أقل. تستخدم خلايا البيروفسكايت الشمسية نوعًا خاصًا من المركبات لامتصاص الضوء، وتتميز بكفاءتها العالية وتكلفتها المنخفضة وتأثيرها البيئي الضئيل.

يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير هذه التكنولوجيا منذ أكثر من عقد، حيث استخدم فريق الباحثين بنية خلايا شمسية ذات طبقات لتحقيق معدلات تحويل أعلى للطاقة.

قدم باحثون صينيون من جامعة نانجينغ نوعًا جديدًا من خلايا البيروفسكايت الشمسية، وهي أجهزة أغشية رقيقة تستخدم نوعًا خاصًا من المركبات لامتصاص الضوء. تتميز هذه الخلايا بكفاءة أعلى وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء بتكلفة أقل من خلايا السيليكون التقليدية.

تم تسمية خلايا البيروفسكايت الشمسية بهذا الاسم نسبةً إلى المعدن الذي يتميز بنوع معين من بنية الخلية البلورية. وتُعدّ هذه الخلايا واحدة من أكثر التقنيات الواعدة للحصول على طاقة شمسية فعالة وبأسعار معقولة، نظرًا لكفاءتها العالية وتكلفتها المنخفضة وتأثيرها البيئي الضئيل.

عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير تكنولوجيا خلايا البيروفسكايت الشمسية لأكثر من عقد، وفي غضون سنوات قليلة فقط، ارتفعت كفاءة تحويل الطاقة لخلايا البيروفسكايت من 3.8 إلى أكثر من 25%.

في تطور جديد، استخدم فريق من جامعة نانجينغ في الصين، بقيادة البروفيسور تان هيرن، تصميم خلايا شمسية متعددة الطبقات لتحقيق نسبة أعلى لتحويل الطاقة. كان الفريق يدرس هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

حققت خلايا البيروفسكايت الشمسية ذات المساحة الصغيرة كفاءة تحويل بنسبة 28% في يونيو الماضي وتم اعتمادها في جداول الكفاءة الشمسية العالمية، متفوقة على الخلايا الشمسية التقليدية من السيليكون لأول مرة.

تحسنت النتائج الأخيرة التي حققها الفريق ونشرت في مجلة نيتشر وتمت مراجعتها من قبل الأقران، حيث بلغت كفاءة خلايا البيروفسكايت الشمسية 29%.

تعمل فرقة العلماء في جامعة نانجينغ على تطوير خلايا شمسية متعددة الطبقات تمتص الأشعة الشمسية القصيرة في الطبقة العليا وتمتص الموجات الطويلة في الطبقة السفلى لتحسين استخدام الضوء بشكل عام.

تربط الطبقة المتوسطة بين الطبقتين والمفتاح لتحسين الأداء هو زيادة كفاءة تحويل الطاقة في الطبقة السفلية وتطوير طبقة عالية الأداء لتوصيل الطبقتين العليا والسفلية، وفقًا للمعلومات المذكورة في منصة الطاقة المتخصصة.

في الدراسة الأخيرة، ذكر رئيس فريق الباحثين في جامعة نانجينغ، البروفيسور تان هيرن، أنهم وجدوا طريقة لتحسين المواد في الطبقة الرابطة لجعلها مناسبة للمعالجة بتكلفة منخفضة على نطاق واسع.

استخدم الباحثون محلول التكييف الفراغي لتحسين كفاءة شريط البيروفسكايت في الطبقة السفلية عن طريق تقليل العيوب وتحسين قدرته على استخراج الإلكترونات.

قال أحد المراجعين لدى مجلة نيتشر: "تُظهر هذه الورقة البحثية نتيجة بنّاءة جدًا في هذا المجال من حيث إنها لا تُظهر فقط أداءً ممتازًا للطاقة الكهروضوئية على أفضل ترادف لجميع البيروفسكايت في العالم، بل تقدِّم أيضًا نهجًا جديدًا".

وتتمتع هذه الخلايا الشمسية بعمر افتراضي كافٍ، إذ أشار البروفيسور تان هيرن في البحث: "يحتفظ الجهاز بأكثر من 90% من أدائه الأوّلي بعد 600 ساعة من التشغيل المتواصل تحت إضاءة تحاكي أشعة الشمس".

في العام الماضي، أقرّت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية عمل الفريق بصفته واحدًا من أفضل 10 تطورات علمية في الصين من قبل بسبب إمكانات التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، وفق ما نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية (scmp) في 18 يونيو/حزيران الجاري.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، قال تان: "المواد الخام لصنع خلايا البيروفسكايت رخيصة ووفيرة، ما يجعل تكاليف إنتاج هذه الخلايا واحدة من 20 خلايا السيليكون التقليدية، علاوة على ذلك، فهي أسهل في الإنتاج، ويمكن تصنيعها في مصنع واحد".

وأضاف: "حتى مع إضافة عناصر أخرى، فإن التكلفة الإجمالية للإنتاج هي -فقط- نصف تكلفة خلايا السيليكون التقليدية".

بالإضافة إلى وظائفهم الأكاديمية، يشارك تان وفريقه في تسويق التكنولوجيا الخاصة بهم، وأنشؤوا شركة ناشئة تسمى رينشاين سولار Solar لتحقيق هذه الغاية.وقد صممت الشركة خلايا البيروفسكايت الشمسية لاستعمالها في بناء أسقف أو جدران، أو لتركيبها في السيارات الكهربائية لتحسين مداها.

نظرًا لأنها مصممة لتوليد الكهرباء في ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكن استعمالها لشحن الهواتف أو أجهزة الحاسوب المحمولة.

وقد وقع الباحثون هذا العام على اتفاقية مشروع صناعي مع حكومة مدينة تشانغشو في مقاطعة جيانغسو الصينية، وأنشأوا خط إنتاج يهدف إلى تحقيق قدرة 150 ميغاواط بحلول سبتمبر/أيلول.

تمثل كفاءة تحويل الجهد الكهربائي للخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون البلوري المهيمنة على السوق العالمية من 20-22%، وفقًا لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة في أبريل/نيسان الماضي. وتأتي الخلايا الشمسية الترادفية التي تجمع بين خلايا السيليكون والبيروفسكايت بديلًا واعدًا للغاية وعالي الأداء وقابلًا للتطبيق على نطاق واسع للخلايا الشمسية البلورية التقليدية.

وتعد "كاوست" الطاقة من مجالات البحث الاستراتيجية التي يوليها الأولوية القصوى لتطوير أبحاث الخلايا الشمسية من خلال مركزها للطاقة الشمسية الذي يضم مختبر الطاقة الكهروضوئية.

ويعد الابتكار طفرة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية في وقت تقدر فيه التوقعات أن تصل حصة خلايا البيروفسكايت الشمسية والسيليكون الترادفية في السوق العالمية للخلايا الشمسية إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032.