وقاحة وقلة أدب غلبت سما المصري .. مذيعة خليجية حسناء نسيت أنها على الهواء وفعلت هذا الشيء المخجل أمام الجميع واشعلت غضب كل العرب؟

انت الان تتابع خبر وقاحة وقلة أدب.. مذيعة خليجية حسناء نسيت أنها على الهواء وفعلت هذا الشيء المخجل أمام الجميع واشعلت غضب كل العرب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم رصد مقطع فيديو على قناة "أسرار لم تكن تعرفها" على اليوتيوب يظهر أبرز المواقف المحرجة التي تعرضت لها المذيعات والمذيعون على الهواء مباشرة.

وكانت أحدى المواقف المحرجة التي تم تسليط الضوء عليها هي ما حدث لمذيعة خليجية نسيت أنها على الهواء ووقعت في موقف محرج لا يحسد عليه.

في المقطع المسجل، ظهرت المذيعة الخليجية وهي تتحدث مع مذيع آخر من الخليج عن "الفكس" وما إذا كان يستخدمه أم لا. حاول المذيع التهرب من السؤال، لكن المذيعة أعادت له السؤال بطريقة أكثر وضوح وسألته عما إذا كان يستخدم الفكس للبرودة أم السخونة. أجابها المذيع بأنه يستخدمه للبرودة، فردت عليه بتعليق "قليل أدب".الفكس هو مرهم يصرف دون وصفة طبية، ويستخدم لعلاج حالات معينة مثل الاحتقان والكحة. في لقطة أخرى في الفيديو، ظهرت مذيعة قناة BBC وهي تقدم نشرة الأخبار ودخلت في نوبة ضحك لم تستطع التوقف عنها رغم محاولاتها المتكررة.