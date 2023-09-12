احذر قبل فوات الأوان.. علامات قد تتجهالها في قدم الرجل تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فوراًاحذر قبل فوات الأوان.. علامات قد تتجهالها في قدم الرجل تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فوراً

انت الان تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان.. علامات قد تتجهالها في قدم الرجل تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فوراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحدث مرض السكري عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

ويمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا نوعين من المشاكل في القدم وهما الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية،

في حالة الاعتلال العصبي السكري، يمكن لمرض السكري غير المنظم أن يؤثر على أعصاب القدم ويتلفها، بينما يؤثر اضطراب الأوعية الدموية المحيطية أيضًا على تدفق الدم، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض في القدم. ينصح بزيارة طبيب القدم بشكل منتظم لفحص القدم وتقييم أي مشاكل محتملة. يمكن لطبيب القدم أيضًا تقديم نصائح حول العناية اليومية بالقدم وتوجيه المرضى إلى العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

في النهاية، يجب على المرضى الذين يعانون من مرض السكري أن يدركوا أهمية الوقاية من تشوهات القدم. من خلال اتباع التوجيهات الوقائية والاهتمام الجيد بالقدم، يمكن للمرضى تقليل خطر تطور مشاكل القدم والحفاظ على صحة القدم بشكل عام.