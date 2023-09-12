انت الأن تتابع خبر عاجل وهام.. بعد اجتياحه ليبيا واليونان.. هل يهدد إعصار «دانيال» المواطنين في مصر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاح إعصار "دانيال" المدن اليونانية، وتسبب في عاصفة شبه استوائية ممطرة ضربت البلاد، واستمرت 3 أيام.

أثار إعصار "دانيال" قلق العديد من محللي الطقس، حيث يعتبر نادرًا حدوث عاصفة شبه استوائية في شهر سبتمبر. تسبب الإعصار في عاصفة قوية ممطرة، رياح عاتية، وارتفاع الموج عن سطح البحر، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

ووفقًا للخرائط الجوية، من المتوقع أن يتجه الإعصار "دانيال" نحو السواحل الليبية ومناطق الجبل الأخضر وبنغازي وأجدابيا، مما دفع الدولة الليبية إلى رفع حالة الطوارئ.

وطالبت الحكومة بإخلاء المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأهالي والمواشي من أي خطر محتمل.

ونظرًا لسرعة الرياح، يتوقع العديد من النشطاء أن تكون مصر هي الوجهة التالية للإعصار.

بدأت العاصفة "دانيال" في اكتساب خصائص الإعصار الاستوائي، ومن المتوقع أن تتأثر السواحل الليبية والمناطق الداخلية بالإعصار، وتصل بقايا العاصفة إلى السواحل المصرية.

يستمر الإعصار "دانيال" في ضرب السواحل الليبية حتى الغد، ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة إلى غرب البلاد يوم الاثنين، مصحوبة بتساقط الأمطار بعد أن تفقد العاصفة معظم قوتها.