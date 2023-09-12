انت الان تتابع خبر رعب في مصر بعد تحول مياه البحر للون الأخضر.. ما علاقة زلزال المغرب وإعصار دانيال؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الزلزال الذي ضرب المغرب والإعصار الذي ضرب ليبيا، شهدت شواطئ مدينة بورسعيد تغيرًا في لون مياه البحر، حيث اكتست باللون الأخضر. هذا التغير أثار التساؤلات والرعب حول أسبابه وما إذا كانت هذه الظاهرة آمنة أم تحذيرًا من شيء ما.

كشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، عن أسباب تلون مياه البحر باللون الأخضر في عدة مناطق على شاطئ بورسعيد.

وبناءً على طلب الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، رئيس قسم علوم البحار، توجه فريق من الباحثين فورًا إلى الشاطئ للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.

وبعد الفحص، تبين أن المنطقة الشاطئية الشرقية لبورسعيد تعرضت لظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء، المعروفة علميًا باسم "algal bloom". وتحدث هذه الظاهرة عادة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة المغذيات العضوية، وزيادة شدة التيارات البحرية، وعوامل أخرى.

وأوضحت كلية العلوم بجامعة بورسعيد أن هذه العوامل أدت إلى تجمع الطحالب الخضراء على الشريط الساحلي للمدينة بعرض يتراوح بين 5 إلى 20 مترًا، وتختلف مساحة هذه التجمعات بناءً على شدة التيارات البحرية.

وأضافت الكلية أنه لاحظ أيضًا أن أمواج البحر تجرف هذه الطحالب على رمال الشاطئ، حيث تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا. ومع مرور الوقت، ستختفي هذه الطحالب نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وارتفاع حرارة المياه، مما يجعلها غير قادرة على العيش وتتم إزالتها من قبل البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ.

وأكدت الخبراء أن هذه الظاهرة تعتبر آمنة جدًا، ولا تشير إلى وجود أي ملوثات في نتائج الاختبارات والقياسات الميدانية، وكذلك في التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المياه والطحالب الموجودة في المنطقة الساحلية.