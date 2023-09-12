انت الان تتابع خبر بعدما أوقع خسائر كبيرة في اليونان وليبيا.. إعصار "دانيال" يقترب من وصوله الى ام الدنيا مصر ..ومصر في مواجهة اصعب مراحل الاعصار!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يقترب إعصار دانيال من الوصول إلى مصر، بعد أن تسبب في خسائر كبيرة في اليونان وليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، وصل إعصار دانيال السواحل الليبية قبل ساعات، وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

تعرضت ليبيا ليوم صعب بسبب العاصفة دانيال، مما دفع السلطات لرفع حالة الطوارئ في جميع المدن المتأثرة.

من المتوقع أن تصل بقايا إعصار دانيال إلى غرب مصر في وقت لاحق اليوم الاثنين، وقد فقد معظم قوته وأصبح منخفضًا جويًا متعمقًا. ستترافق الأمطار والرياح النشطة بالرمال والأتربة في المناطق الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

سيشعر جميع سكان مصر بتأثير إعصار دانيال يومي الاثنين والثلاثاء، وخاصة سكان السلوم ومطروح وسيوة.

أدى إعصار دانيال إلى مقتل 10 أشخاص في اليونان وتسبب في أضرار بقيمة مليارات الدولارات، وفقًا لتقارير صحفية محلية.