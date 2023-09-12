الجديد شديد.. كيوم ولدتها امها فتاتان ولعت النت بما فعلته في بث مباشر بوصله رقص قوية تحدت بها اشهر راقصة في العالم فيفي عبده وسما المصري.. اتفرج على الملبن

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رياض - احمد صلاح - وُلدتْ لأب يعمل ضابط. رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي» وأنجبا ابنتهما «هنادي». ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية. اقتبست عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم وزير في الجبس مع الفنان صلاح ذو الفقار وفيلم امرأة واحدة لاتكفي مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.