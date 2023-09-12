انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. اجمد واقوى وصله رقص فلاحة مصريه داخل غرفه نومها تفعل المستحيل.. ومتابع غلبت سما المصري وفيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الاونه الاخيره عده مقاطع فيديو لاحدى فتيات الصعيد وهي تقوم بما يفعله جميع الفتيات الان على منصات التواصل الاجتماعيه حيث قامت ربه منزل مصريه لاداء رقصه قويه جدا جعلت الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا على الصاج التواصل الاجتماعي الامر الذي احدث كبيره جدا في الشارع المصري نظرا لان هذه الفيديوهات بدات في الايام الاخيره بصوره كبيره جدا حيث تعتمد ربات المنازل الان على نشر انفسهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

حيث تتعمد النساء الان الظهور في المنازل وهم يقومون باعمال المنزل سواء في المطبخ او داخل غرف نومهم ويقومون بتصوير نفسهم ونشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لانه الذي جعل كثير من النساء تعتمد على هذه الفيديوهات من اجل الشهره ومن اجل كذب الاموال من خلال عرض انفسهم على السوشيال ميديا بطريقه كبيره جدا.

ولكن مالت هذه الفيديوهات على اعجاب كثير من المتابعين فيما انتقدها البعض الاخر بسبب ما تفعله ربات المنازل والنساء في الوطن العربي وخصوصا في البلاد التي يوجد فيها العادات والتقاليد وانتشرت بعض الفيديوهات في المملكه العربيه السعوديه للفتيات وهم يقومون بالرقص داخل منازلهم الامر الذي جعل مجموعه كبيره جدا من المتابعين والمشاهدين يطالبون بوقف هذه الفيديوهات التي انتشر بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره.