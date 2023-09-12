انت الان تتابع خبر كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش تفضحه وتكشف الاسرار المخزية والمعيبة التي خبئتها مدة طويلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.

وقالت "أنا بحاجة من كل شخص يشاهد الفيديو، يضيع من وقته فقط 30 ثانية، ويشاهد الفيديو الذي أعتذرت فيه له.. لم أعتذر عن أي شيء، ولم أقل أني رأيت منه أي خير.. قمت بعمل الفيديو لأخذ حقوقي.. فقط، وليس غير ذلك.. خدعني للمرة الثالثة"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي. كشفت ريم طارق طليقة حسن شاكوش مطرب المهرجانات العديد من المفاجآت عن أسباب تراجعها عن الاعتذار الذي قدمته لشاكوش وأنها لم تحصل على حقوقها وتدخل أهل الخير لحل الأزمة بينهما.