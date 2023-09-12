انت الان تتابع خبر إعصار “دانيال” يضرب مصر ولا يبالي.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة مدمرة بعد فيضانات ليبيا.. خذوا حذركم من الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد القادم من ليبيا والمتحول عن إعصار دانيال.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صوراً بالأقمار الصناعية ترصد استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مروراً بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.