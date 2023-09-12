انت الأن تتابع خبر بعد إعصار ليبيا.. العرافة الداهية ليلى عبداللطيف تتخطى الخطوط الحمراء وتصعق الجميع بتوقعاتها.. لن تتخيلوا ماسيقع في الايام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوزت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف الخطوط الحمراء بعد أن أطلقت عدداً من التوقعات المثيرة للجدل بعد الإعصار في ليبيا.

وصرحت ليلى عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب بأن موسم الشتاء القادم سيكون الأكثر خطورة على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة ومتوقعة لتساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية، مما سيتسبب في حالات وفاة. وتوقعت حدوث أحداث مأساوية في المواقع المقدسة في العديد من الدول العربية والأجنبية، مشيرة إلى أن العالم سيشهد عملية اغتيال لشخصية بارزة على أحد المطارات.

وتنبأت بحدوث ظاهرة غريبة في لبنان، وهي تنكر بعض الرجال الهاربين من العدالة بزي النساء بهدف القيام بعمليات سرقة ونصب. وأشارت إلى أن العالم سيشهد المزيد من الحرائق المتعمدة في العديد من الدول خلال الأشهر القادمة، ما سيتسبب في حالة حزن وصدمة للجميع بسبب حدث فني مؤسف.

وأكدت أن العالم سيشهد احتدام الأزمة بسبب حدث عالمي، حيث ستعلن بعض الدول حالات الطوارئ وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي. وقبل نهاية عام 2023، توقعت العرافة الشهيرة حدوث عملية اغتيال لشخصية قيادية بارزة، مما سيؤدي إلى اشتعال الحزن والغضب في الشارع، دون تحديد الدولة التي ستحدث فيها هذه الحادثة.