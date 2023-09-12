انت الان تتابع خبر عروس سعودية جميلة فقدت وعيها في ليلة الزفاف عندما أخرج العريس أمامها شيئاً صادم وضخم.. أراد أن يستعرض قوته ورجولته الخارقة فحدث مالم يكن في الحسبان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فقدت عروس سعودية وعيها في ليلة الزفاف بعد أن أخرج العريس أمامها شيئاً صادم وضخم، حيث أراد أن يستعرض قوته ورجولته أمامها لكنه وقع في موقف لا يحسد عليه في ليلة الزفاف،

وذلك عندما أراد أن يجعل تلك الليلة مميزة، ويبهر عروسته بشجاعته، لكن حظه كان سيء وتحولت المفاجأة التي اراد أن يفعلها للعروس إلى كارثة وانتهى به الأمر إلى قضاء أجمل ليلة في حياته بالمستشفى بدلاً عن غرفة النوم.وفي تفاصيل الخبر الذي تداولته وسائل إعلام مختلفه، فقد اراد العريس الشاب ان يبتكر فكرة جديدة وغير مستهلكة لتميز ليلة زفافه، فأحضر معه أفعى إلى حفل الزفاف ليفاجأ بها عروسته ويلتقط بجانبها الصور، لكن الأمر كان سيء للغاية وحدث ما لم يكن في الحسبان.العروس فقدت وعيها

وفقاً لما تم تداوله، فقد حضر العريس إلى حفل الزفاف ومعه صندوق هدايا كبير بداخله أفعى كبيرة، بهدف أن يلتقط معها هو وعروسته صور تذكارية.

وعندما صعد العريس إلى المنصة قام بفتح الصندوق و إخراج الأفعى، وعندما شاهدته العروس صاحت وفقدت وعيها على الفور.

حاول الحاضرين بكل الطرق إنقاذ العروس، ولكنهم باءوا بالفشل، وتم نقلها على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لاستعادة وعيها. وبالرغم من استعادتها للوعي، قرر الطبيب منعها من مغادرة المستشفى في تلك الليلة حتى تتعافى تمامًا من الصدمة التي تعرضت لها.

وهكذا، بقي العريس إلى جانبها في تلك الليلة، وقضى أجمل ليلة في حياته في غرفة الطوارئ بدلاً من غرفة النوم.