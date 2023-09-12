انت الان تتابع خبر سعودية حسناء تطلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزفاف وعندما سالها القاضي عن السبب كان الجواب الصادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقدمت امرأة سعودية بطلب للطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية بسبب الخلافات المستمرة بينها وبين زوجها بسبب استخدامها لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب التفاصيل، فقد طلبت الزوجة الطلاق بسبب اعتراض زوجها على استخدامها لتطبيق "سناب شات". وأكدت في دعواها أن زوجها يتدخل في حياتها الشخصية ويمنعها من استخدام "سناب شات" للإعلانات.

وأوضحت المواطنة أنها تزوجت منذ خمسة أشهر وأن زوجها كان على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير. وأعربت عن رغبتها في إنهاء الحياة الزوجية بسبب سلوك زوجها الذي يتمثل في الشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم منح الطلاق للزوجة.