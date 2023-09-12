انت الان تتابع خبر الى كل مريض بالسكر التراكمي والدم انهى معاناتك من اليوم.. داوم على كوب واحد من هذا المشروب « السحري » بعد العشاء يخفض السكر بالدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك بعض المشروبات التي أثبتت قدرتها وفعاليتها على خفض مستويات السكر في الدم. وتشير دراسة جديدة إلى أن شرب الكمبوتشا يمكن أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تم تقديم هذا المشروب العصري لمجموعة من الأشخاص وطلب منهم تناوله يومياً مع العشاء لمدة أربعة أسابيع. وقضوا أربعة أسابيع أخرى في شرب مشروب آخر، كان مشابهاً في النكهة والمظهر، لذلك لم يتمكنوا من معرفة الفرق بينهما. وبعد أربعة أسابيع من شرب الكمبوتشا - وهو مشروب يتم صنعه بتخمير الشاي بالبكتيريا والخميرة - لاحظ المتطوعون انخفاضاً كبيراً في مستوى السكر في الدم، بينما لم يحدث ذلك مع المشروب الآخر.

ويجب الإشارة إلى أن هذه النتائج مستندة إلى تحليل سبعة أشخاص فقط في الدراسة، ولذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث للتأكد من صحة هذه النتائج.

ومع ذلك، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الكمبوتشا قد تزيد من نسبة البكتيريا الصحية التي تعيش في الأمعاء، والتي قد تؤثر بدورها على عملية التمثيل الغذائي وتؤثر على مستوى السكر في الدم.

يمكن أن يساعد هذا المشروب أيضًا في تجديد خلايا بيتا التي تنتج هرمون الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم. ولكن قد يبدو أيضًا أنه له تأثير فقط لأن شرب الكمبوتشا يملأ المعدة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الأكل.

قال الدكتور دان ميرينشتاين، المعد المشارك للدراسة من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة: "على حد علمنا، هذه هي أول تجربة إكلينيكية تفحص تأثيرات الكومبوتشا على مرضى السكري. هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها ولكن هذا واعد للغاية".

طلبت الدراسة من الناس شرب كل من مشروب الكمبوتشا ومشروب غير كومبوتشا، مع ثمانية أسابيع راحة بينهما.

هذا يعني أنه يمكنهم مقارنة تأثير كلا المشروبين على نفس الشخص، مع نفس النظام الغذائي ونمط الحياة النموذجيين.

انخفض متوسط نسبة السكر في الدم لدى المتطوعين، بعد شهر من شرب الكومبوتشا، من 164 إلى 116 ملليغرام لكل 100 مليلتر من الدم.

يعد التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم أمرًا مهمًا في مرض السكري لمحاولة تجنب المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقرح السكري التي يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف ومشاكل في العين.

تم قياس نسبة السكر في دم الناس باستخدام اختبار الدم بوخز الإصبع بعد الصيام قبل الإفطار.

أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition أن الفرق في نسبة السكر في الدم بعد تناول الكومبوتشا يبدو أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم في البداية.

تم إنتاج الكمبوتشا المستخدمة في الدراسة من قبل شركة تجارية، ويقول الباحثون إن معظم مشروبات الكمبوتشا يجب أن تكون متشابهة إلى حد ما في مكوناتها من البكتيريا والخميرة.