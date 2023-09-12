انت الان تتابع خبر " حتى لو عامل أسيوي أقبل أتزوجه "... الفنانة البحرينية شيلا تنهار من البكاء على اللايف بسبب تأخرها بالزواج وتكشف عرضا مغريا لمن يوافق على الزواج بها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انهارت الفنانة البحرينية وعارضة الأزياء شيلاء سبت من البكاء خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على منصة "تيك توك"، بعد تعرضها للانتقادات من قبل متابعيها بسبب عدم زواجها حتى الآن.

ردت شيلاء على التعليقات السلبية التي تعرضت لها قائلة: "والله عيب، ما حد كبر غيري".

وتابعت: "وحتى إذا كبرت.. صدق شو تبوني أسوي؟.. ما حد بيكبر غيري.. شو تبون يصير أموت خلاص انتحر؟!"

واستطردت: "والله صدق مسختوها.. كل يوم نفس الحكي.. ما تزوجتي ما أدري شنو.. الله أختارلي أكون كبيرة!"