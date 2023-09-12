انت الان تتابع خبر اقذر واحقر عادات الزواج في الارض ستصيبك بالغثيان.. هذه القبيلة يقومون بممارسة هذا الفعل المخزي والمعيب مع العريس امام عروسته بالإجبار لاختبار رجولته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تقع قبيلة كوما في عمق الغابات النيجيرية، وهي قبيلة معزولة وريفية للغاية تمتد على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون في ولاية أداماوا الجميلة في نيجيريا.

في الواقع، يُعرف سكان قبيلة كوما بسكان التلال، حيث يعيشون في جبال ألانتيكا في نيجيريا. يتراوح عمر الأولاد في القبيلة بين 14 عامًا، بينما يتراوح عمر الفتيات حوالي 17 عامًا. تتضمن طقوس هذه القبيلة عادة مؤلمة جدًا وصعبة التصور، حيث يتم ختان الأولاد ويتم ضربهم في جزء من أعضائهم الحساسة أمام الجميع للتأكد من رجولتهم ويتم القيام بمراسم الزواج.أما بالنسبة للفتيات في هذه القبيلة، فإنهن يتعرضن لقطع أسنانهن. من الواضح أن هذا الأمر مؤلم للغاية، حيث لا يوجد لدى قبيلة كوما أي مواد تخدير أو مسكنات للألم لتخفيف الألم المصاحب لهذه العملية. واحدة من التقاليد الفريدة لهذه القبيلة هي طقوس الزواج.

فإذا كان الرجل يرغب في الزواج من فتاة من القبيلة، فإنه يعمل لدى عائلتها لمدة خمس سنوات. خلال فترة العمل هذه، يتم فرض على الرجل تجربة قاسية أخرى وهي حمل الفتاة التي تم تعيينه لها. ومع ذلك، إذا تبين أن الفتاة غير قادرة على الإنجاب، فإن الزواج يتم إلغاؤه.

في بعض الأحيان، يُسمح للأفراد بإحضار الماعز أو حيوانات المزرعة الأخرى بدلاً من العمل لمدة خمس سنوات. وفي النهاية، يجب أن نذكر أن لدى كوما إلهًا خاصًا يُدعى زوم.