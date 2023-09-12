انت الان تتابع خبر مفاجأة ملكية من العيار الثقيل .. الأمير هاشم وزواجه المحتمل من الأميرة ليونور حديث الصحافة الإسبانية وأنباء كبيرة عن تخطيط مدبر ومكشوف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن مرافقة الأمير "هاشم" لوالديه الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا لإسبانيا لم تكن متروكة للصدفة، بحسب تقارير إعلامية إسبانية تناولت الزيارة التي تمت، الإثنين.

واعتبر الموقع أن الأمر شكل مفاجأة كاملة ، لأنه من المعتاد أن يقوم ورثة العرش بهذه الزيارات الرسمية ، لتولي العلاقات التي اهتم بها آباؤهم كثيرًا. الأمير هاشم هو المدلل لدى الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني. ويشترك الأمير هاشم والأميرة ليونور في الأمور المشتركة، حيث يبلغ كل منهما 18 عامًا. ويبدو أنهما يتشابهان في العديد من الجوانب، حيث يتشاركان في العمر والمكانة الاجتماعية والتربية الراقية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمير هاشم يتمتع بالتحفظ والحذر، حيث لا يوجد له حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يرتبط بأطياف المجتمع الأردني الراقي. وهو يشبه في هذا الجانب إنفانتا صوفيا، ابنة ملك إسبانيا الثانية، التي تمتلك نفس الصفات والتحفظ. وبالتالي، يحتل الأمير هاشم المرتبة الثانية في ترتيب العرش بعد أخيه الأكبر وقبل عمه الأمير فيصل.

وعلى الرغم من شهرة الأمير هاشم والأميرة ليونور، إلا أنه لا يوجد له صديقة معروفة حاليًا، ويبدو أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء والتركيز على واجباته الملكية والتحضير لمستقبله كوريث للعرش.

تلك الزيارة الرسمية لإسبانيا قد تكون جزءًا من تخطيط محتمل لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسبانيا. وقد يكون للأمير هاشم دوراً هاماً في هذا الصدد، حيث يمكن أن يكون واجهة جديدة للتواصل والتعاون بين البلدين.

اعتبر الموقع أن وجود الأمير هاشم في مدريد كان تواجد بدون غرض رسمي غير أمام العائلة المالكة الإسبانية. وقبل كل شيء، كان أول اتصال له بالأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا، معتبرا ذلك ليس مشكلة. فلا يوجد مانع في أن يتعرف الأمراء الشباب في البيوت الملكية على بعضهم البعض، ولكن دون وجود تخطيط ملكي محتمل لأمر ما.

وفي هذا السياق، تساءل الموقع: هل كان وجود الأمير هاشم في إسبانيا صدفة مناسبة أم أن الملكة رانيا هي التي أرادت إحضاره، خاصة وأنها تعلم بوجود الأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا في مدريد؟.

هل تواطأت الملكة رانيا والملكة ليتيزيا في ترتيب اللقاء؟

وأكد الموقع حقيقة أن الملكة رانيا والملكة ليتيزيا لديهما الكثير من التواطؤ، ولا يمكن استبعاد أن كلاهما اعتقد أنه كانت فكرة جيدة جدًا أن يقدموا أطفالهم الذين يمكن زواجهم لاحقًا.

واستبعد الموقع أن تقوم الملكة ليتيزيا بأي عملية خاصة لتقديم ابنتها ليونور إلى العائلة المالكة الأوروبية، بما يتجاوز الفرصة التي قد تنشأ في هذا النوع من الزيجات.

وعاد الموقع للحديث عن الأمير هاشم، موضحًا أنه شارك مؤخرًا في دور قيادي في حفل الزفاف الملكي، حيث كان الشخص الذي اختارته رجوى خالد ال سيف لمرافقتها إلى مكان حفل عقد القران، حيث كان ولي العهد في انتظارها.