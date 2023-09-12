اكتشاف كميات ضخمة من الألماس والمعادن الثمينة في دولة عربية تجعل الخبراء في حيرة كبيرة شاهد الفيديو لتعرف اماكن تواجدهم!!

انت الان تتابع خبر اكتشاف كميات ضخمة من الألماس والمعادن الثمينة في دولة عربية تجعل الخبراء في حيرة كبيرة اتفرج الفيديو لتعرف اماكن تواجدهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا للتقارير الصادرة عن مواقع مراقبة الكواكب، تم اكتشاف أنهار من الألماس والمعادن الثمينة بكميات هائلة على كوكبي "نبتون" و "أورانوس". وقد أثار هذا الاكتشاف دهشة وإعجاب الخبراء والعلماء في جميع أنحاء العالم بسبب حجم الكميات المكتشفة.

وعلق علماء عرب على هذا الحدث، معبرين عن دهشتهم وإعجابهم العميق بعد الإعلان عن اكتشاف أنهار مكونة من الألماس ومعادن أخرى نفيسة على الكواكب البعيدة.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة حديثة باستخدام نموذج بسيط من البلاستيك، حيث تم تجسيد الظروف الملائمة لتكوين الألماس والمعادن الثمينة الأخرى.

وأوضحت التقارير أن الكميات الجديدة المكتشفة من الألماس والمعادن الأخرى تشكلت بفعل الضغوط الهائلة داخل الكوكبين، مما جعل الكربون والهيدروجين يتحولان إلى ألماس يتدفق على شكل أنهار داخل الكوكبين.

وأضافت التقارير أن الألماس والمعادن الأخرى الثمينة تتدفق داخل الكوكبين على عمق يزيد عن آلاف الكيلومترات تحت سطح الكواكب العملاقة المتجمدة.

وفقاً للتقارير الإعلامية الدولية، يبدو أن احتكاك الأوكسجين بمكونات الكوكبين قد أثر بشكل كبير وحاسم في تكوين أنهار من الألماس في الطبقات العليا لكل كوكب. وأشار الخبراء في حديثهم عن هذا الاكتشاف إلى أن نوعية الألماس المتواجدة داخل الكوكبين تعتبر من أجود أنواع الألماس وأكثرها ندرة مقارنةً بالألماس الموجود في مناطق مختلفة حول العالم، وهذا يمنح هذا الاكتشاف أهمية خاصة وفريدة من نوعها. وأكد العلماء أن الألماس قد يكون موجوداً في هذين الكوكبين منذ آلاف السنين، ويعتقدون أن مصدره يكون سائلاً حاراً جداً وكثيفاً، وبالتالي يتدفق الألماس في داخل الكوكبين بكميات هائلة وبحركة بطيئة، مما يجعله يبدو وكأنه أنهار من الألماس تجري في أعماقهما. وأشار العلماء إلى أن هذا السائل الحار ذو الكثافة العالية الذي يتكون منه الألماس من المرجح أنه انتشر بكميات كبيرة في الطبقة الداخلية لكل كوكب. وعبر معظم العلماء حول العالم عن دهشتهم وإعجابهم وتعجبهم من أنهار الألماس والمعادن الثمينة التي تشكلت على الكوكبين، ويحاولون حالياً إعادة إنشاء ظروف تكون الألماس ودراسة هذه الظاهرة من جديد بجميع جوانبها.