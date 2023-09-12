انت الان تتابع خبر الزعاق يفاجئ السعوديين بتنبؤاته بعد إعصار ليبيا: هذا ماسيحدث بعد 20 يوماً في المملكة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الخبير الفلكي السعودي الشهير، خالد الزعاق، عن نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور خالد الزعاق، الباحث الفلكي السعودي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، أن الشتاء سيبدأ في المنطقة الشرقية بعد 80 ليلة من الآن. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية اعتدالًا كبيرًا في الطقس خلال الفترة القادمة، حيث كانت الموجة الرطوبة المرتفعة التي تأثرت بها الشرقية في الأيام الماضية هي آخر ارتفاع للرطوبة. ومن المتوقع أن تتساوى طول الليل مع طول النهار بعد 20 يومًا من الآن، وستنخفض درجات الحرارة العالية في الشرقية وتنكمش الرطوبة. الزعاق هو باحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية ومقدم فقرة تقويم على قناة العربية الإخبارية.