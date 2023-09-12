انت الان تتابع خبر إعصار ليبيا الكارثي.. مشاهد صادمة تدمي القلوب لجثث متناثرة في الشوارع واختفاء احياء سكنية.. اتفرج؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن تعرضت مدينة درنة في شرق ليبيا لفيضانات مدمرة أسفرت عن مصرع وفقدان الآلاف من الأشخاص، انتشرت صور مؤلمة لمئات الجثث في شوارع المدينة المنكوبة. وأفادت بوابة الوسط الليبية أن مجموعة من المواطنين والنشطاء والمتطوعين من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة تمكنوا من جمع مئات الجثامين في الشوارع، استعدادًا لدفنها. ونشرت الصور المؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مئات الجثامين التي تم جمعها بعد أن لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت المدينة.

تعرضت مناطق عديدة في شرق ليبيا لهجوم عنيف من الإعصار "دانيال" الذي قادم من البحر المتوسط. ونتج عن هذا الإعصار مقتل مئات الأشخاص وتدمير كبير للممتلكات العامة والخاصة والمنازل والطرق.

أعلن المجلس البلدي في درنة أن المدينة قد فقدت السيطرة تمامًا، وأن الخدمات تعرضت للانهيار الكامل. ودعا إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة من السيول. وأكد المجلس أن سدود وادي درنة قد انهارت وأن المياه جرفت منطقة بأكملها إلى البحر.

في إعلان سابق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن مدينة درنة قد تعرضت لكارثة وأصبحت منكوبة. صرح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بأن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في هذه الكارثة، بالإضافة إلى آلاف المفقودين في درنة. وأكد أن الوضع في المدينة يعتبر كارثيًا. تم الإعلان عن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تكريمًا لضحايا الفيضانات في المنطقة الشرقية.

وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأممية والدولية والدول المجاورة والصديقة للمساعدة في دعم السلطات الليبية في التعامل مع آثار العاصفة التي تسببت في دمار هائل في البنية التحتية لبعض المناطق. وقد تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وجرف المنازل والطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.