انت الان تتابع خبر عاجل.. مهند التركي نجم مسلسل العشق الممنوع يخضع لعملية تجميل صادمة صعقت الجمهور، وهكذا صار شكله الآن.. ستنصدم مما ستراه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم التركي الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ قيل إنه قد أجرى عملية تجميل لأنفه.

وفي التفاصيل، واجه الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الكثير من الاتهامات خلال الساعات الماضية حول قيامه بإجراء عدد من عمليات التجميل بعد تداول صوره له تكشف عن الاختلاف الكبير في شكله. تواجد الفنان التركي مؤخرًا في حفل عيد ميلاد صديق مقرب له، وظهر الفنان بشكل مختلف تمامًا، خاصة من ناحية شكل الأنف.

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المتابعين وسط العديد من الاتهامات التي تشير إلى أن كيفانش أجرى عمليات تجميل بعد انتهاء الموسم الأول من مسلسل العائلة غيرت من ملامحه.

وبعد انتشار هذه الأخبار وتعرض الفنان التركي للهجوم والانتقاد، حيث عبر الجمهور عن استيائهم كون النجم التركي يمتلك جمالًا مميزًا وليس مضطرًا لإجراء أي عمليات تجميل، اتضح أن الصورة التي كانت سببًا بتعرضه للهجوم تم تعديلها عبر برنامج الفوتوشوب.

وأكد هذا الأمر تداول صور جديدة وفيديو يتحدث فيه كيفانش عن زوجته مصممة الأزياء باشاك ظهر فيهم بشكل طبيعي ودون التغيير الذي بدا في الصورة المعدلة.