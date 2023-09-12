انت الان تتابع خبر خبير سعودي يكشف عن عشبة سحرية تعالج 7 أمراض خطيرة..وتقوي الذاكرة وتخفف الاكتئاب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحد خبراء العقاقير في السعودية يكشف عن علاج مكون من اعشاب مشيرا إلى أنه يعالج الكثير من الامراض وهي المعلومة التي لم يتم التحقق منها علميا غير أن الخبر حظي بتداول واسع داخل السعودية وخارجها.

وفي التفاصيل فقد كشف أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب. النبات يحمل اسم الترنجان أو المليسا وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر. وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية، ويعرف علميا باسم Lemon balm. يحتوى على زيت طيار.

وقال إنه يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، ومن فوائده أنه مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب، ومضاد للتشنج، ومضاد للفيروسات، وطارد للديدان، ومقو للأعصاب، ويخفف الشعور بالعصبية والذعـر.

دالترنجان أو المليسا نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر، وهو من مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية، ويعرف علميا باسم Lemon balm، وهو يحتـوي على زيت طيار وعلـى فلافونيدات، وهو مساعد في تقـوية الذاكــرة، وتخفيف الاكتئاب، ومضاد للتشنج، ومضاد للفيروسات.