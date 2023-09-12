انت الأن تتابع خبر إعصار دانيال يباغت جميع المصريين ويحول حياتهم إلى جحيم ... والأرصاد المصرية تحذر سكان هذه المحافظات "غادروا فورا حفاظا على أرواحكم"التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذا الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة استنفار خاصة في الشرق بسبب الإعصار "دانيال" الذي ضربها، توغلت العاصفة أيضًا إلى مصر وأثرت في محافظتين في شمال البلاد، وهما مرسى مطروح والإسكندرية.

تغطي العاصفة مناطق الحدود المصرية غرب البلاد وتشمل مدن السلوم وسيوة ومطروح والإسكندرية. توضح الصور الأقمار الصناعية شكل العاصفة التي ضربت الأراضي المصرية. تظهر الصور طبقات من السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها حتى الإسكندرية. كما تظهر تأثير العاصفة في أقصى غرب البلاد ولكن بشكل منخفض متعمق، مصحوبًا بنشاط رياح تثير الرمال والأتربة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط الأمطار على مناطق السلوم ومطروح وسيوة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى الإسكندرية في المساء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الاثنين أن الرمال المثارة ستتقدم لتؤثر على مناطق شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع مرور الوقت. وأشارت إلى أن السحب ستبدأ في دخول البلاد مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ورعدية في أقصى مناطق الغرب. وأضافت أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا، وبالتالي فإن تأثيرها على الأراضي المصرية سيكون مختلفًا تمامًا.

في الوقت الحالي، تم تحذير البلاد من تعرضها لحالة عدم استقرار جوي لمدة 72 ساعة قادمة في مناطق مختلفة من غرب البلاد إلى شمالها. وقد أشارت السلطات المصرية يوم أمس إلى خطر دخول العاصفة دانيال إلى البلاد بعد وصولها إلى السواحل الليبية قادمة من اليونان.

تعرضت ليبيا ليوم صعب بسبب هذه العاصفة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة. وأشارت السلطات إلى أن بقايا العاصفة ستصل إلى غرب مصر اليوم. ولكنها أوضحت أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها حيث بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض وتشكلت عينا مغلقة.