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رياض - احمد صلاح - قال الباحث السعودي، عبد الرحمن الزحيفي، إن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام تشمل جميع اللغات. وأضاف الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك": "إذا قلت أحمر بالعربية، ريد بالإنجليزية، روج بالفرنسية، آدم يعرف هذه الأسماء جميعها، كما أن اللغة العربية هي أصل اللغات في العالم".

وقد فجر الباحث نفسه مفاجأة قبل أشهر حول المسيح الدجال. وأشار الزحيفي في مقطع فيديو آخر نشره عبر تطبيق "تيك توك"، إلى أن المسيح الدجال قد يكون حيًا، مشيرًا إلى قصة تميم الداري، النصراني الذي اجتمع مع رسول الله وحكى له قصة لقائه بالمسيح.

وأوضح الزحيفي ملخصًا لهذه القصة التي حكاها الداري لرسول الله، موضحًا أنه كان على متن سفينة مع ثلاثين شخصًا آخرين، وتعرضت السفينة للانجراف إلى جزيرة، وقابلوا امرأة تدعى الجساسة.

وأضاف أن الجساسة كانت عجوزًا ومخيفة، وسألتهم إن كان هناك شخص يرغب في لقاءهم، ودخلوا إلى مغارة والتقوا بالمسيح الدجال. قال الشيخ عبد الله الزحيفي، أحد العلماء الإسلاميين المعروفين، إن المسيح الدجال لا يزال حيا وموجودا في هذا العصر، وهناك أدلة قوية تشير إلى ذلك. وأضاف الزحيفي أن المسيح الدجال قد يكون قد تم إخفاؤه في مكان ما، وأنه قد يظهر في أي وقت ليبث الفتنة والشر في الأرض.



أكد الزحيفي بثقة أن الرواية التي نقلها صحيحة تماماً، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكرها بل أكد صحتها بنفسه. وفي توضيحه، أشار الزحيفي إلى رؤيته للمسيح الدجال كشخصية حقيقية وليست مجرد أسطورة. وبناءً على ذلك، حث الزحيفي المسلمين على أن يكونوا مستعدين لمواجهته والتصدي له.

ومن جانب آخر، أشار الزحيفي إلى أن الرواية تحمل تحذيراً قوياً بأن المسيح الدجال سيظهر في المستقبل القريب، ولذلك يجب على المسلمين أن يكونوا على استعداد تام لمواجهته وعدم الوقوع في شروره.

وفي ختام حديثه، عبر الزحيفي عن أمله في أن يكون المسلمون مستعدين تماماً لمواجهة المسيح الدجال والتصدي له عندما يظهر في النهاية.