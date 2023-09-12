انت الان تتابع خبر جيولوجي مغربي شهير يثير الفزع في قلوب المغاربة ويكشف عن زلزال كارثي قادم... ويحذر سكان هذه المناطق ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقع الباحث الجيولوجي المغربي أن الهزات الارتدادية المقبلة ستكون أقل من 5 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة وأدى إلى آلاف الوفيات والإصابات.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا في جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، توفيق المرابط، أنه منذ أكثر من قرن لم تحدث هزة أرضية بهذه القوة في المنطقة، حيث تعرف المنطقة بحركات زلزالية ضعيفة ومتوسطة.

وتوقع المرابط حدوث هزات أرضية أخرى في المنطقة، ولكن ليست بنفس القوة التي شهدناها في الزلزال الأول.

وأوضح المرابط أنه بعد كل زلزال قوي يحدث زلازل ارتدادية أضعف من الأول، وقد تم تسجيل هذه الهزات بقوة تصل إلى 5 درجات على مقياس ريختر، ولكن الهزات الارتدادية المقبلة ستكون أقل قوة بإذن الله.

وفي صباح الأحد، وقعت هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجات جنوب غربي مدينة مراكش، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبالنسبة لأسباب الزلزال، أوضح المرابط أن المنطقة المعروفة بإيغيل في المغرب تحتوي على فوالق جيولوجية، وتحركت هذه الفوالق نتيجة الضغط على قشرة الأرض، وهذا يرتبط بتقارب الصفيحة التكتونية الإفريقية والأوروبية.

أكد الدكتور محمد المرابط، أستاذ علوم الأرض والكوارث الطبيعية في جامعة الحسن الثاني بالمغرب، أن منطقة الأطلس الكبير تشهد نشاط زلزالي مستمر ولكن بقوة متوسطة، حيث تتراوح قوة الزلازل فيها بين 2 إلى 5 درجات على مقياس ريختر. وأوضح أن هذا النشاط الزلزالي يعود إلى حركة الفوالق الكثيرة في تلك المنطقة.

وأشار المرابط إلى أن هذا الضغط على قشرة الأرض مستمر منذ الأزل وحتى الأبد، وبسببه تتجمع الطاقة وتتفرغ عن طريق الفوالق. وأضاف أن أسباب وقوع الزلازل تعود إلى الضغط الذي يتعرض له قشرة الأرض بسبب حركة الصفائح التكتونية على سطح الكرة الأرضية، وعندما يصل هذا الضغط إلى مستوى معين وينكسر، يحدث زلزال.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا. وبحسب الوزارة، بلغ عدد الوفيات 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421 شخصًا. وتم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في إقليم الحوز جنوب مراكش، حيث وقعت بؤرة الزلزال. ويتمتع الإقليم بتضاريس وعرة ويحتضن العديد من القرى النائية، ومعظم بيوتها تقليدية ولا تحترم شروط مقاومة الزلازل.