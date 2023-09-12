انت الان تتابع خبر رغد إبنة الرئيس صدام حسين تصدم العراقيين وتفاجئ الوطن العربي بكشفها عن جذور نسبها الذي يعود إلى هذه الدولة التي لن تتوقعوها إبداً..اتفرج الصدمة الكبرى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شهادة نسبها على حسابها في تويتر. وقد تبين أنها تنحدر من الإمام علي بن أبي طالب. تحمل شهادة النسب التي أصدرها الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف توقيع الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي. وتظهر الشهادة نسب رغد، بدءًا من والدها صدام حسين، وصولًا إلى الإمام علي بن أبي طالب.