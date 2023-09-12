انت الان تتابع خبر عاجل وهام .. العراق تنهار في هذه اللحظات وتلتحق بقافلة المغرب.. 3 هزات أرضية تضرب شمال ووسط البلاد بقوة عنيفة.. الله يلطف بهم. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق اليوم الاثنين عن تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك في شمال ووسط العراق.

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان صحفي بأن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقًا للوكالة العراقية للأنباء. ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالتعليمات الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، وكان مركزها على بعد 20 كيلومترًا شمال شرق طوزخورماتو في محافظة كركوك. وبلغت قوة الهزة الأرضية الثانية 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك بالقرب من الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الهزة الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي نفس المحافظة، وكانت قوتها 3.1 درجات.