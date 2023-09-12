انت الان تتابع خبر لم تتحمل ماحدث... مذيعة الجزيرة غادة عويس تصفع هذا الاعلامي الإماراتي وتلقنه درساً مؤلماً بالأدب بعد اعتدائه عليها بطريقة مقززة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ظاهرة ليست الأولى ولا يمكن أن تكون الأخيرة، هاجم مغرد إماراتي شهير المذيعة الأشهر في قناة الجزيرة، غادة عويس، الآن. انتهز المدون الإماراتي المعروف بإبراهيم بهزاد نشوة الانتصار بعد تلقيه ردًا صاعقًا وملجمًا من الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة "الجزيرة". وقد تساءل بهزاد عن برامج عويس وعن المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري وينددون بالدول العربية. كما سأل عن صوت فيصل القاسم بشأن تدخلات تركيا في بلاده وعن جمال ريان ودموع خديجة بن قنة. وردت عويس على تغريدة بهزاد قائلة: "مع أني لا أعرفك ومع أنك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، أقول لك بكل محبة أني ضد العنف والظلم أينما كان. ولذلك، أتمنى أن يتفاهم الكرد والأتراك وأن تتوقف السعودية عن حربها في اليمن وأن يتوقف تآمر الإمارات وأن ترفع الدول الأربع حصارها عن قطر وأن تنعم الأمة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!".

تشتهر غادة عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية، حيث تمتلك حجة قوية أمام جميع المحاورين.

وفي مواجهة الرد الملجم من الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي سوى تلك الأسطوانة المشروخة التي اعتاد الذباب الإلكتروني ترديدها عن والد "عويس" في محاولة بائسة لتشويه سمعته. وردت "عويس" على ادعاءات "بهزاد" قائلة: "مؤسف أن يكون مستواك بهذه الحقارة وهذا الجهل! لا أخلاق ولا دين ولا علم! على أي حال، ليس لي أي رغبة في مناقشة الجهال، فلتتولاك الناس هنا وليتولّك الله لاحقاً."